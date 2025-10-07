Capitala și județul Ilfov vor fi afectate de un episod de vreme severă începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, când intră în vigoare o avertizare cod portocaliu de ploi abundente

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, perioadă în care se estimează acumulări de apă cuprinse între 60 și 90 l/mp, iar izolat pot fi atinse valori de 100 l/mp.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență le recomandă locuitorilor să evite deplasările neesențiale și să amâne activitățile în aer liber, avertizând că lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos în condiții de vreme severă.

Populația este sfătuită să închidă ferestrele, să asigure obiectele din curți și balcoane, să evite zonele cu arbori sau structuri care pot fi doborâte de vânt și să curețe rigolele pentru a facilita scurgerea apei. De asemenea, ISU recomandă să nu fie traversate cursuri de apă în creștere și să se evite apropierea de maluri.

Meteorologii estimează că temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă cel puțin până la finalul lunii octombrie. În săptămâna 6–13 octombrie, regimul termic va fi mai scăzut decât media multianuală la nivel național, iar ploile vor fi mai abundente în sud, sud-est și est. Pentru intervalul 13–20 octombrie, valorile termice vor rămâne coborâte, în timp ce regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit, cu ușoare deficite în vestul țării.

Spre finalul lunii, temperaturile se vor apropia treptat de mediile climatologice, însă ploile vor continua să fie ușor peste normal în vest și nord-vest.

