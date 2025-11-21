Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă, la prânz, pentru râuri din șase județe.
Potrivit specialiștilor, în perioada 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot semnala creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe următoarele râuri și sectoare:
Strei – bazin superior și afluenți bazin mijlociu (Hunedoara)
Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenți aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu Gilort (Hunedoara și Gorj)
Motru – bazin superior (Gorj și Mehedinți)
Gilort – bazin superior (Gorj)
Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu Cibin – amonte de Acumularea Ionești (Sibiu, Vâlcea, Argeș)
Olteț – bazin superior (Gorj și Vâlcea)
Fenomen hidrologic așteptat
Hidrologii atenționează că fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.
Aceste fenomene pot genera inundații locale, cu efecte semnificative asupra comunităților și infrastructurii din zonele afectate.
Instituția recomandă populației și autorităților locale să monitorizeze evoluția cursurilor de apă și să respecte eventualele recomandări sau restricții instituite pentru siguranța locuitorilor.
