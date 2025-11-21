Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă dimineața în zonele montane din șase județe: Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu.

În acest interval, în zona de munte vor cădea cantități de apă între 25 și 30 l/mp, iar izolat se pot acumula peste 40 l/mp, au transmis meteorologii.

Pe lângă Codul galben, ANM a emis și o informare de vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului, valabilă între 21 noiembrie, ora 10:00, și 23 noiembrie, ora 14:00, în majoritatea regiunilor.

Se estimează acumulări locale de apă de 10 – 15 l/mp, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali cantitățile pot ajunge la 20 – 30 l/mp, izolat peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi inițial sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă, în Câmpia de Vest, nordul Moldovei și estul Transilvaniei, vor apărea lapovița și ninsoarea, cu posibile depuneri de polei.

Ninsori și strat de zăpadă la munte

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, ninsorile vor predomina treptat, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.

De asemenea, vântul va avea intensificări locale și temporare vineri și sâmbătă, în regiunile sud-estice, cu rafale de 45 – 50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri se vor înregistra rafale de 70 – 90 km/h.

Scădere semnificativă a temperaturilor

Meteorologii avertizează că vremea se va răci considerabil sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică se va răci și în restul țării.

