Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare Cod galben de inundații pentru mai multe zone, valabilă până în dimineața zilei de sâmbătă.

Fenomenele hidrologice intense, cauzate de precipitații abundente, pot duce la scurgeri rapide pe versanți, torenți și pâraie, precum și la viituri bruște, anunță ANM.

În intervalul 22 august, ora 12:00 – 23 august, ora 9:00, se așteaptă creșteri de debite și niveluri ale râurilor din bazinele Hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Mureș, Arieș, Târnava Mică și Târnava Mare.

Se pot produce scurgeri importante și depășiri ale cotelor de atenție, mai ales în zonele cu terenuri instabile și vechiul impact al inundațiilor.

Bazinele și râurile principale sub incidența alertelor

Fenomenul se poate manifesta pe râurile secundare ale acestor bazine, precum și pe alți afluenți din județele: Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeș, Prahova, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea.

Se așteaptă precipitații de 20-50 l/mp, izolat peste 60 l/mp, și inundații rapide în zonele cu infrastructură afectată în trecut.

Hidrologii avertizează asupra riscului de creșteri de debite și niveluri pe râurile Buzău, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, precum și pe afluenții acestora, în special în județele: Brașov, Covasna, Buzău, Prahova, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Iași, Galați și Vrancea.

Zonele cu risc crescut în județele montane și din zonele mici

Probabilitatea și intensitatea fenomenelor de viitură sunt mai mari pe râurile mici din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș.

Hidrologii recomandă prudență și verificarea atenționărilor oficiale pentru un răspuns rapid în cazul inundațiilor.

