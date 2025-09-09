Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) a emis marți un cod galben de inundații valabil pentru întreaga zi, între orele 12:00 și 24:00, în 11 județe ale țării, din cauza prognozei meteorologice și a condițiilor hidrologice actuale.

Râurile din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău pot fi afectate de depășiri ale cotelor de atenție.

Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.

Recomandări și măsuri de precauție pentru populație

Specialiștii recomandă ca populația să manifeste prudență, evitând deplasările în zonele cu risc de inundații, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau poduri improvizate și să își protejeze bunurile din gospodării.

Autoritățile locale sunt sfătuite să se respecte instrucțiunile și să urmărească comunicațiile oficiale.

Riscuri în urma fenomenelor meteorologice

Potrivit hidrologilor, în acest interval poate apărea „depășiri ale cotelor de atenție” cu efecte locale de inundații, creșteri de debite și niveluri ale râurilor.

Fenomenele se pot transforma în viituri rapide, mai ales pe râurile mici, generând potențiale probleme pentru comunități.

