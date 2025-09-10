Potrivit ANM, perioada critică este cuprinsă între 10 septembrie, ora 20.00, și 12 septembrie, ora 20.00

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de instabilitate atmosferică, ce vizează o mare parte a țării, până la finalul săptămânii. Meteorologii prognozează averse puternice, cantități semnificative de apă și intensificări ale vântului, uneori cu rafale ce pot atinge valori de furtună la altitudini înalte.

Potrivit ANM, perioada critică este cuprinsă între 10 septembrie, ora 20.00, și 12 septembrie, ora 20.00. În acest interval, ploile vor fi prezente în aproape toată țara. În noaptea de miercuri spre joi și pe durata zilei de joi, cele mai afectate vor fi regiunile din vest și nord-vest, iar ulterior, fenomenele vor fi mai intense în jumătatea estică.

Se estimează că, prin acumulare, se pot înregistra între 20 și 40 l/mp, iar local chiar peste 50–60 l/mp. Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări repetate, cu viteze de 40–50 km/h în zonele joase, iar la munte rafalele pot depăși 60–80 km/h.

Pentru intervalul 10 septembrie, ora 20.00 – 11 septembrie, ora 12.00, a fost instituit un cod galben de vânt în județele Caraș-Severin și Timiș, dar și în partea vestică a Carpaților Meridionali. Rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar pe crestele montane înalte, la peste 80–100 km/h. Sunt vizate județele Alba, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

În paralel, un alt cod galben de precipitații este valabil între 11 septembrie, ora 02.00 – 11 septembrie, ora 12.00, pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și Munții Apuseni. În aceste zone, ploile vor avea caracter de aversă, fiind însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–25 l/mp, cu maxime izolate de 30–40 l/mp.

Sub incidența acestei avertizări intră județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube