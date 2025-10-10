Coco Gauff scrie istorie la Wuhan! A depășit-o pe Serena Williams, dar recordul Martinei Hingis rămâne de neatins

Americanca de 21 de ani a ajuns la 12 semifinale de nivel WTA 1000 înainte de vârsta de 22 de ani, performanță depășită doar de Martina Hingis și Maria Sharapova.

Coco Gauff continuă să impresioneze în circuitul feminin. Jucătoarea americană s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Wuhan, după o victorie categorică în fața Laurei Siegemund, scor 6-3, 6-0, într-o partidă care a durat o oră și 26 de minute.

Tânăra sportivă din SUA, aflată într-o formă excelentă, a pierdut doar 9 game-uri în total la cele trei meciuri disputate în cadrul competiției din China. Cu un serviciu solid, o deplasare impecabilă în teren și o atitudine calmă, Gauff a dominat categoric duelurile din această săptămână, confirmând că este una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului.

Victoria cu Siegemund o propulsează pe Coco Gauff într-un clasament impresionant al consecvenței la vârste fragede, acolo unde a urcat pe locul 3 all-time între jucătoarele sub 22 de ani care au ajuns în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte.

Depășește surorile Williams, dar Hingis rămâne la distanță

Performanța reușită la Wuhan este a 12-a semifinală WTA 1000 din cariera lui Coco Gauff. Începând cu 1990, anul în care s-a implementat acest format în circuit, doar două jucătoare au reușit mai mult la o vârstă atât de fragedă: Martina Hingis, cu 33 de semifinale, și Maria Sharapova, cu 15.

Prin succesul din sferturile de finală, Gauff le-a depășit pe Serena Williams și Venus Williams, fiecare cu câte 11 semifinale înainte de împlinirea vârstei de 22 de ani. Astfel, americanca se alătură unei galerii selecte de sportive care au dominat tenisul feminin mondial încă din tinerețe.

Dincolo de performanța istorică, Gauff demonstrează și o constanță remarcabilă în evoluții. În ultimele trei sezoane, ea a câștigat 20 de seturi cu 6-0 sau 6-1, o bornă atinsă în aceeași perioadă doar de Aryna Sabalenka și Iga Świątek, lidera mondială actuală.

Cu fiecare turneu, jucătoarea americană confirmă că nu mai este doar o promisiune, ci o prezență constantă în vârful ierarhiei mondiale. De la succesul din 2023 de la US Open până la semifinalele obținute în marile competiții din 2024 și 2025, Coco Gauff și-a consolidat statutul de sportivă completă, matură și capabilă să facă față presiunii.

La Wuhan, parcursul ei a fost ireproșabil, iar semifinala de sâmbătă se anunță una incendiară, indiferent de adversara pe care o va întâlni. Americanca și-a propus să adauge un nou titlu de WTA 1000 în palmares, dar și să continue ascensiunea în clasamentele istorice ale tenisului feminin.

Dacă va continua în același ritm, Coco Gauff are șanse reale să atingă cifrele Martinei Hingis în următorii ani, deși recordul elvețiencei – 33 de semifinale înainte de 22 de ani – rămâne, deocamdată, un reper aproape imposibil de egalat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!