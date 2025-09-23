Coaliția prelungește plafonarea prețurilor la 17 alimente de bază, dar durata măsurii rămâne neclară

Românii vor continua să beneficieze de prețuri plafonate la 17 produse alimentare esențiale, după ce Coaliția de guvernare a decis să mențină această măsură, anunțul fiind făcut marți seară de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente”, a transmis Grindeanu pe Facebook, precizând că Guvernul va transpune rapid decizia, pentru a evita expirarea termenului inițial, stabilit pentru 1 octombrie.

Totuși, oficialul nu a precizat perioada pentru care va fi prelungită plafonarea, lăsând deschisă întrebarea dacă măsura va fi una temporară sau de durată.

CITEȘTE ȘI – Incident periculos la Aeroportul din Cluj-Napoca: un controlor de trafic ar fi adormit în timpul serviciului

Grindeanu a argumentat că eliminarea plafonării ar fi avut efecte sociale grave:

peste un milion de români ar fi fost expuși riscului de sărăcie și excluziune socială până în 2026;

ar fi fost expuși riscului de sărăcie și excluziune socială până în 2026; consumatorii cu venituri mici și medii ar fi resimțit cel mai dur impact al creșterilor de prețuri;

menținerea plafonării „a contribuit la protejarea puterii de cumpărare într-un context economic dificil”.

Măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă de Guvernul Ciolacu în vara anului trecut și a fost deja prelungită o dată. Printre produsele vizate se află pâinea, laptele, uleiul, făina, ouăle, carnea de pui și cartofii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.