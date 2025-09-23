Liderii coaliției de guvernare au decis marți, la Guvern, să prelungească pentru încă șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care va rămâne valabilă până la sfârșitul lunii martie 2026, potrivit surselor HotNews.

Hotărârea a fost luată după mai bine de două săptămâni de tensiuni între partide: PSD a cerut insistent menținerea plafonării, în timp ce premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial.

Măsura urma să expire la 30 septembrie. În lipsa prelungirii, PSD anunțase că va depune un proiect de lege în Parlament pentru menținerea plafonării.

Întâlnirea cu retailerii

Vineri, premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale, care au transmis că nu susțin intervenția statului în economie. Totuși, aceștia au precizat că „ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, conform unui comunicat oficial.

PSD a susținut public că plafonarea adaosului comercial și-a dovedit eficiența, contribuind la protejarea consumatorilor vulnerabili. „Plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici”, a afirmat secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea.

Deputatul Mihai Fifor a criticat faptul că subiectul nu ar fi fost discutat la nivelul coaliției, ci doar în Guvern, unde ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a opus renunțării la plafonare.

Potrivit unor surse din PSD, menținerea măsurii nu implică impact bugetar, deoarece se referă exclusiv la câștigul comerciantului. Dacă însă plafonarea ar fi fost eliminată, inflația ar fi crescut cu 2-3%, avertizează aceleași surse. În august, rata anuală a inflației a urcat la aproape 10%, potrivit datelor INS.

Produsele vizate de plafonarea adaosului

În prezent, plafonarea adaosului comercial la cel mult 5% se aplică pentru 17 categorii de produse de bază, printre care:

pâine albă simplă,

lapte de vacă 1,5%,

brânză telemea de vacă,

iaurt simplu 3,5%,

făină albă și mălai,

ouă M,

ulei de floarea-soarelui,

carne proaspătă de pui și porc,

legume și fructe proaspete,

cartofi albi,

zahăr alb tos,

smântână 12% grăsime,

unt până la 250 grame,

magiun.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.