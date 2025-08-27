Premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament, cel mai probabil vineri, dar cel târziu la începutul săptămânii viitoare

Ședința de marți seară a liderilor Coaliției s-a încheiat cu un acord asupra principalelor puncte din pachetul doi de măsuri fiscale. Miercuri urmează o nouă întâlnire a grupului tehnic fiscal, dar fără așteptări de modificări semnificative, după care proiectul va fi pus în transparență decizională și adoptat de Guvern. Premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament cel mai probabil vineri, dar cel târziu la începutul săptămânii viitoare, scrie Profit.ro.

Unul dintre punctele sensibile privește reducerea personalului din administrația locală. Tăierile de posturi din primării, prefecturi și consilii județene se vor face raportat la populația reală din fiecare zonă, conform datelor Institutului Național de Statistică. Vicepremierul Tánczos Barna a estimat că, în total, vor dispărea aproximativ 40.000 de posturi, adică în jur de 20% din actualul personal.

În privința pensiilor de serviciu pentru magistrați, Coaliția a decis menținerea proiectului aflat în dezbatere publică, dar cu introducerea unei perioade de tranziție. Pensiile vor fi plafonate la 75% din ultimul venit net, iar vârsta de pensionare de 65 de ani va fi atinsă treptat, într-o perioadă de 15 ani.

Discuțiile au vizat și reforma guvernanței corporative: din următorul mandat, Consiliile de Administrație vor fi reduse numeric, cele cu șapte membri vor avea cinci, iar cele cu cinci membri doar trei. În plus, indemnizațiile vor fi diminuate.

Ședința a durat trei ore și a fost decalată din cauza unei întâlniri între primarul Capitalei, Nicușor Dan, premierul Bolojan și președintele interimar Sorin Grindeanu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube