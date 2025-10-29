Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, două contracte majore de proiectare și execuție pentru 105 kilometri de drum de mare viteză, în valoare totală de 10,2 miliarde de lei fără TVA (12,4 miliarde lei cu TVA).

Proiectele vizează Autostrada Unirii (A8) și Drumul Expres Focșani–Brăila, două obiective considerate esențiale pentru conectivitatea Moldovei cu restul țării.

„Astăzi am semnat încă două contracte de proiectare şi execuţie având o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA, respectiv 12,4 miliarde lei cu tot cu TVA, însumând o lungime de 105 km”, a anunțat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Autostrada Unirii: cel mai dificil tronson intră în execuție

Primul contract, pentru lotul 2B Grinţieş–Pipirig din cadrul Autostrăzii A8, are o valoare de 5,97 miliarde de lei și a fost atribuit asocierii SA&PE Construct SRL (lider), Euro-Asfalt d.o.o., Tehnostrade SRL și Spedition UMB SRL.

Traseul de 32 de kilometri traversează o zonă montană complexă, cu numeroase tuneluri și structuri tehnice dificile.

„Este vorba despre sectorul 2B Grinţieş–Pipirig, unul dintre cele mai provocatoare segmente ale autostrăzii montane A8 – Autostrada Unirii. Acesta are o lungime de 32 km şi va avea provocări tehnice deosebite din punct de vedere al structurilor şi al tunelurilor ce fac obiectul acestui contract”, a explicat Budescu.

Pentru acest tronson, perioada de proiectare este de 14 luni, iar execuția efectivă este estimată la 40 de luni.

Drumul Expres Focșani–Brăila: cea mai lungă lucrare unitară

Cel de-al doilea contract, pentru Drumul Expres Focșani–Brăila, se ridică la 4,29 miliarde de lei și a fost atribuit asocierii SA&PE Construct SRL (lider), Spedition UMB, Tehnostrade SRL și Arcada Company.

Segmentul va avea 73,5 kilometri și va asigura legătura dintre podul peste Dunăre de la Brăila și Autostrada A7, formând un coridor rutier strategic în zona Moldovei și a Dobrogei.

„Chiar dacă la prima vedere pare un segment mai simplu, va avea şi acesta provocările lui. În zonă, pânza freatică este destul de sus, mai sunt şi zone inundabile, deci aici antreprenorul va avea provocările sale”, a precizat șeful CNIR.

Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Fără contestații și cu importanță strategică

Ambele contracte au fost semnate fără contestații, ceea ce va permite începerea rapidă a lucrărilor. Potrivit șefului CNIR, proiectele sunt vitale pentru dezvoltarea regională și pentru asigurarea unei infrastructuri moderne de transport.

„Aceste două contracte sunt esenţiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne şi asigurarea conectivităţii între regiuni”, a mai spus Budescu.

