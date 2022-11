CM Mondială Qatar: Anglia – SUA. Puștiul Bellingham, în centrul atenției

Anglia și USA se întâlnesc vineri, 25 noiembrie, într-un meci care se va disputa pe stadionul Al Bayt din Al Khor.

Meciul va fi arbitrat de Jesus Valenzuela. Va fi primul meci al venezueleanului la o Cupă Mondială, dar este bine familiarizat cu turneele majore, după ce a oficiat la ultimele două iterații ale Copa America. El a fost desemnat cel mai bun arbitru din America de Sud de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) anul trecut.

De la Birmingham la Borussia Dortmund, au fost doi ani incredibili pentru Jude Bellingham. Acum, băiatul din Stourbridge este în centrul atenției la Cupa Mondială și, chiar dacă este din ce în ce mai greu să ne amintim că mijlocașul zvelt este încă un adolescent, puțini sunt surprinși că deja și-a pus amprenta în Qatar, notază The Guardian.

„Am urmărit fiecare meci anul trecut și a fost o evoluție. El învăța lucruri mici meci de meci și începea să se dezvolte și să devină mai bun”, spune Gio Reyna, cel mai bun prieten al său la Dortmund, care a asistat de aproape la dezvoltarea lui Bellingham, acordând un interes deosebit atunci când a fost pus pe tușă din cauza unei accidentări în sezonul trecut.

Astăzi, când Anglia se va lupta cu SUA, cei doi vor fi în tabere adverse. Bellingham, care a deschis scorul împotriva Iranului, își va păstra cu siguranță locul, iar Reyna ar putea fi la prima sa apariție la turneul final.

„El a fost foarte bun cu mine în ultimul an. El a mi-a fost aproape și s-a asigurat că toate lucrurile sunt în regulă. Când a fost anunțată grupa pentru Cupa Mondială, am fost primii care ne-am trimis mesaje unul altuia, probabil la 30 de secunde după ce am aflat. Am avut niște ‘șicane’, dar îl iubesc. Stăm unul lângă celălalt în autobuz, iar când zburăm cu avionul, de obicei stăm foarte aproape. Este doar o relație foarte bună. Chiar ne hrănim unul cu celălalt pe teren și în afara lui. Este un jucător foarte bun și amândoi vom fi gata de luptă”, a mai spus acesta.

Reyna nu este singurul membru al echipei SUA care are legături cu Anglia. Cei doi jucători de la Leeds, Tyler Adams și Brenden Aaronson, plus Christian Pulisic de la Chelsea, sunt trei dintre cei șapte jucători americani care au contract cu cluburi englezești.

