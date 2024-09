Premierul Marcel Ciolacu a testat la Cluj-Napoca un prototip de maşină electrică produs integral în România. Testul a avut loc în timpul vizitei pe care şeful Guvernului a făcut-o sâmbătă la o companie IT care este furnizor global de soluţii software.

„Sunt impresionat de ceea ce am vazut şi testat azi la AROBS Transilvania Software, una dintre cele mai importante companii de IT din România fondate aici, in Cluj-Napoca. Nu mă mai poate mira acum de ce AROBS a atins statutul de furnizor global de soluţii software şi de sistem gata de utilizare de către clienţi, bazate pe cele mai recente tehnologii”, a transmis premierul la finalul vizitei.

Marcel Ciolacu a testat maşina electrică produsă la Cluj-Napoca şi a participat la o demonstraţie cu drone.

„Prototipul de maşină electrică fabricat în Cluj, pe care l-am testat câteva minute este o adevărată minune tehnologică 100% românească, ce poate concura cu orice model similar din lume. Iar ceea ce mi-au arătat Voicu Oprean şi echipa sa, de la drone la software pentru urmărirea flotelor auto este la cel mai înalt nivel de performanţă în lume”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul a promis că va ajuta firmele de IT din România.

„Sunt mândru de faptul că România are asemenea companii şi, alături de colegii mei din Guvern şi din PSD, voi susţine toate firmele locale de IT să participe masiv la programele de digitalizare a infrastructurii informaţiile a statului. Aceasta este calea sigură pentru o Românie modernă, eficientă şi performantă”, a fost concluzia premierului.

Sâmbătă, premierul Marcel Ciolacu face o vizită în Cluj-Napoca.

AROBS Transilvia Software, fondată de Voicu Oprean, este cotată la Bursă având o capitalizare de 917 milioane de lei. Voicu Oprean este principalul acţionar având 50% din acţiuni.

Marcel Ciolacu: Nu e nevoie de legislație suplimentară, ca domnul președinte Iohannis să candideze

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la Cluj

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, sâmbătă, la Cluj, că nu crede că este nevoie de legislaţie suplimentară pentru ca preşedintele Klaus Iohannis să poată candida pentru un post de parlamentar.

“Îmi pare rău să dezamăgesc. Eu cred că în viaţa politică, la fel ca în viaţa executivă, este bine să-ţi asumi, să nu te ascunzi după decizii că lăsăm liber votul; românii nu cred astfel de abordări. Vom reuni Biroul Permanent Naţional în ziua de luni, pentru a lua o decizie împreună cu colegii mei, cum este corect. Pe drum, împreună cu domnul vicepremier, ne-am uitat foarte atent şi la observaţiile Consiliului legislativ şi am dat în lucru la specialiştii noştri, care au expertiză, să ne facă şi ei astăzi un punct de vedere. La prima vedere, nu este nevoie de legislaţie suplimentară ca domnul preşedinte, dacă îşi doreşte să candideze, să candideze. Îmi pare rău de colegii de Coaliţie, poate ar fi trebuit să aprofundeze mai mult sau să se sfătuiască, să iasă din cercul propriu, să se sfătuiască cu mai mulţi specialişti. Dacă concluzia specialiştilor va fi aceeaşi cu observaţiile Consiliului legislativ, vom lua o decizie. Dacă nu, vom lua altă decizie”, a precizat Marcel Ciolacu, întrebat cum va vota PSD în cazul proiectului PNL care-i permite preşedintelui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare înainte de terminarea mandatului de şef al statului, notează Agerpres.

