Prima zi a anului școlar începe cu incertitudine și tensiuni. În timp ce elevii se pregătesc să revină în bănci, sindicatele din educație anunță proteste masive, boicotând festivitățile de deschidere.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater” au programat pentru luni un miting în Piața Victoriei, urmat de un marș spre Palatul Cotroceni. Principala nemulțumire: prevederile Legii 141/2025, pe care sindicaliștii le consideră o lovitură directă la adresa angajaților din sistem.

„Guvernul refuză să abroge articolele care au generat haos în educație. Domnule ministru, recunoașteți public greșelile și dați-vă demisia de onoare!”, transmit liderii sindicali, cu trimitere directă la ministrul Educației, Daniel David.

Sindicatele își cer scuze pentru blocajele rutiere pe care le vor provoca, dar resping sprijinul partidelor și organizațiilor civice, insistând că protestul este „strict profesional” și nu trebuie politizat.

În schimb, despre elevi se vorbește puțin. Singurul mesaj adresat părinților și copiilor sună sec: „Vă rugăm să înțelegeți importanța luptei noastre și să nu ne blamați pentru decizia de a boicota prima zi de școală”.

Ministrul Educației a răspuns printr-un apel la solidaritate. „Școala este, înainte de toate, a copiilor. Îi așteptăm luni în clase, împreună cu părinții. Profesorii au o datorie morală față de elevi și sunt convins că o vor respecta”, a declarat Daniel David, invitând cadrele didactice și sindicatele să facă „echipă” pentru a construi un viitor mai bun.

Pe fundalul acestui conflict, mulți directori preferă să tacă. O tăcere strategică, spun dascălii, pentru că orice opinie ar supăra pe cineva: fie Ministerul, fie colegii nemulțumiți.

Între timp, părinții se confruntă cu două realități simple: copiii își lasă în urmă vacanța cu regret, iar buchetul de flori pentru învățătoare costă anul acesta mai mult ca oricând.

