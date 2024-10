Clipe de panică pentru fiica artistei Saveta Bogdan: operată de urgență

Cătălina a început să resimtă dureri la un deget de la picior și, din această cauză, a decis să consulte un medic.

După prima intervenție chirurgicală, medicii nu au reușit să elimine infecția de la unghie, ceea ce a dus la o a doua operație după doar două zile.

În prezent, Cătălina se deplasează cu ajutorul unor cârje, deoarece nu poate merge singură.

Fiica Savetei Bogdan locuiește în America de mai bine de 15 ani, iar această situație medicală a generat îngrijorare în rândul familiei și prietenilor.

Artista și-a exprimat preocuparea pentru sănătatea fiicei sale și speră la o recuperare rapidă.

Ce s-a întâmplat, mama? Zice, mama, mă doare rău degetul ăsta. Zic, te doare locul în care a fost. Se adunase puroi în 2 zile și am mers din nou la doctor, iar doctorul i-a spus că e o infecție banală, de la o infectare uite unde s-a ajuns. Deci eu sfătuiesc toate femeile care fac pedichiură și fetele să facă, dar ar fi bine să aibă trusa lor, să ai trusa ta, o dezinfectezi, o faci. Merge într-un picior, merge șchiopătând, a declarat Saveta Bogdan, pentru România TV.

Nu vreau să plec definitiv din România, Doamne ferește! Aici m-am născut, aici vreau să mor. Aici am lumea mea, prietenii, vecinii, oamenii care mă iubesc. În America, oamenii sunt respectuoși, manierați, dar te cam țin la distanță, sunt reci. M-am împrietenit pe acolo cu o vecină, mai stăteam la povești. Am și cântat pentru românii din diaspora, pe la tot soiul de petreceri, pe la biserici, pe la târgurile de toamnă, am vizitat mai multe orașe mari, dar, acolo, îmi place să merg numai în vacanțe. Mariei Ciobanu, care locuiește în America, de peste 20 de ani, poate că îi place, dar, mie, una, nu. Nu m-aș putea muta definitiv, ca ea. Sincer? De-abia aștept să revin în România, la casa mea. Fiecare, după cum simte, a declarat Saveta Bogdan, întrebată dacă vrea să se mute definitiv la fiica ei, în America.