Clifford Chance Badea, biroul de la București al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat J.C. Flowers & Co. la finalizarea vânzării First Bank către grupul italian Intesa, marcând astfel exitul fondului american de private equity din România.

Mandatul de asistență sell-side aduce la final o colaborare excelentă care a început în urmă cu mai bine de 6 ani, când avocații coordonați de Daniel Badea (Managing Partner) și Loredana Ralea (Counsel) au asistat J.C. Flowers & Co. la tranzacția de debut pe piața bancară locală. La acel moment, preluarea Piraeus Bank a reprezentat o premieră pentru România, J.C. Flowers & Co. fiind primul fond de investiții care a devenit acționar într-o bancă locală, cu aprobarea Băncii Naționale a României. Ulterior, în 2019, First Bank, deținută de J.C. Flowers & Co., a preluat Leumi Bank România.

Counsel Loredana Ralea spune: „Astăzi se încheie un capitol important pentru clienții noștri, care au încheiat un ciclu investițional de mare succes. Mulțumim echipei J.C. Flowers pentru încrederea acordată. Am fost onorați să le fim alături pe parcursul prezenței lor în România, timp în care au dezvoltat un business solid și relevant pentru industria bancară locală. De asemenea, mulțumim echipei First Bank pentru profesionalismul desăvârșit și contribuția la finalizarea cu succes a procesului de vânzare”.

Daniel Badea, Managing Partner al biroului Clifford Chance de la București, adaugă: „Succesul colaborării noastre îndelungate cu unul dintre cele mai importante fonduri americane de investiții reflectă angajamentul și capacitatea avocaților Clifford Chance de a oferi partenerilor noștri excelență profesională și know-how la standarde internaționale. Continuăm să fim alături de marii investitori care cred în potențialul pieței din România și contribuie la dezvoltarea economiei locale”.

Tranzacția pentru vânzarea First Bank a fost semnată la finalul lunii octombrie, dar finalizarea ei a fost condiționată de aprobarea Băncii Naționale a României, a Băncii Centrale Europene și a Consiliului Concurenței.

Echipa Clifford Chance Badea a fost formată din avocați cu experiență pe tranzacții M&A în industria serviciilor financiare și a fondurilor de investiții, contribuții importante având Radu Costin (Senior Associate), Maria Moga (Associate), Eleonora Udroiu (Of Counsel), Ștefan Dinu (Counsel) și Roxana Barboi (Associate). Aspectele de lege engleză au fost acoperite de Alex Cook, partener M&A din biroul Clifford Chance Praga.

