Partidele din coaliție, care vor avea candidați proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie și nu vor fi retrageri de candidați, a declarat, luni, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai spus că, în privința deciziei ca partidele din coaliție să aibă candidați proprii în alegerile locale parțiale din 7 decembrie, premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu partidele din coaliție.

‘Premierul s-a consultat cu propriul partid, că este normal. Premierul s-a consultat cu președintele României, s-a consultat cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție. Mă refer la domnul Grindeanu, domnul Dominic Fritz, domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții minorităților’, a precizat Ciucu.

El a mai menționat că în ședință s-a decis ca partidele să nu se atace.

‘Evident, am zis, domnule, hai să nu venim și să forțăm, să creăm o coaliție în cadrul coaliției, hai să fim deferenți, suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alții, și asta am agreat cu toții, că nu vor fi atacuri, sper să ne și ținem de ele și pe parcurs să nu venim și să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiție până la capăt. Asta este ce s-a agreat astăzi. Deci premierul s-a consultat cu toată lumea și de aceea am și avut consens, pentru că ați văzut că și PSD, inclusiv, a comunicat în același sens ca și noi’, a spus Ciprian Ciucu, după ședința PNL.

Decizia a fost ca fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu

Întrebat dacă va fi un acord semnat între partidele din coaliție ca niciunul dintre candidați să nu se retragă în favoarea celorlalți, Ciucu a spus că era ‘natural’ să fie o astfel de discuție, dar s-a convenit să fie respectat acordul care există în acest moment.

‘Pe anumite teme în Parlament s-a votat cum nu s-a agreat în coaliție și atunci să semnăm încă un acord pe care, cine știe, poate nu-l respectăm, să nu picăm într-o astfel de spirală. Dar am agreat, este vorba despre un gentlemen agreement, confirm acest lucru. Decizia în coaliție agreată de toată lumea, inclusiv de către USR a fost ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu, fiind imposibil să venim cu un candidat comun pentru municipiul București’, a adăugat Ciucu.

Întrebat dacă ar putea să se schimbe această regulă pe parcursul jocului, Ciucu a spus: ‘În ceea ce privește viitorul, nu plec de la această premisă’.

‘L-ați văzut și pe domnul Bolojan, când spun un lucru, rămâne spus. Evident că totul depinde și de comportamentul celorlalți. Din moment ce noi am agreat că nu ne atacăm între noi, inclusiv, am insistat eu, nici pe la spate și nici neasumat, cum s-a întâmplat în trecut, nu vrem să mai intrăm în acea sarabandă a unei campanii electorale eminamente negativă’, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

