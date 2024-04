Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL – PSD la funcția de primar general al Capitalei, îl acuză pe actualul primar general, Nicușor Dan, că tergiversează acordarea de aprobări pentru toaletarea copacilor, iar în lipsa toaletării arborii uscați se pot rupe și pot accidenta oamenii.

Cătălin Cîrstoiu a transmis pe facebook un mesaj pe acest subiect în seara de 2 aprilie 2024, după ce, timp de multe ore, în municipiul București și în câteva județe fusese în vigoare un cod portocaliu de vijelie.

“Bucureștiul a ajuns orașul în care orice pală de vânt dă peste cap totul și aduce haosul. Și asta din cauza lentorii și lipsei de eficiență a primarului general, care nu a autorizat toaletarea arborilor sau îndepărtarea copacilor uscați. Dar și a dezinteresului total față de reabilitarea clădirilor degradate. Ferească Dumnezeu să fie cineva rănit din cauza indolenței și delăsării manifestate de Nicușor Dan! De aceea este nevoie de implicare, de lucru în echipă și de măsuri punctuale pentru ca astfel de fenomene absolut normale să nu pună în pericol siguranța bucureștenilor”, a scris Cătălin Cîrstoiu pe contul său de “Politician” de pe facebook.

Interesant este faptul că, mult înaintea lui Cătălin Cîrstoiu, unii primari de sectoare îl criticau pe primarul general pentru încetineala cu care le aprobă cererile pentru toaletarea arborilor. De exemplu, la 19 mai 2023, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, scria următoarele:

“La fiecare furtună, serioasă sau nu, pornesc alarmele interne. Nu știm dacă o să cadă un arbore sau doi sau zece. Nu știm dacă o să avem pagube materiale sau, Doamne ferește, vreo persoană rănită. Echipele stau în așteptare și începe cursa prin oraș pentru degajarea pomilor căzuți. Acum bate vântul destul de puternic, s-au prăbușit deja patru arbori mari și avem pagube materiale consistente. Mai multe mașini au fost avariate. Toți aveau cerere pentru aviz de defrișare. Aceste incidente puteau fi prevenite. Cer Primarului General, încă o dată, să elibereze avizele de defrișare. Avem 1624 solicitări și toți acești copaci periculoși cad, rând pe rând, la fiecare furtună”

Mesajul pe care-l postase pe facebook Radu Mihaiu a primit, anul trecut, foarte multe replici, inclusiv una de la Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. “Nu am mai primit avize de defrișare de peste un an și jumătate. Am muncit enorm să inventariem fiecare arbore uscat, ne-am luat și tomograf, am depus documentația. Degeaba. Ma alătur apelului tău!”, scria Ciprian Ciucu.

Este de precizat că atât Radu Mihaiu cât și Ciprian Ciucu sunt candidați pentru alte mandate de primar de sector, la alegerile din 9 iunie 2024. Dacă vor fi realeși, se poate deduce că relația lor proastă cu Nicușor Dan se va menține, dacă și Nicușor Dan va fi reales primar general. În ceea ce privește Primăria Capitalei, în sondajele de opinie, Cîrstoiu este acum pe poziția a treia în preferințele bucureștenilor, după Popescu Piedone (locul 1) și Nicușor Dan (locul 2).

Primarii Radu Mihaiu (Sectorul 2) și Ciprian Ciucu (Sectorul 6) se plângeau încă de anul trecut că au depus cereri de toaletare la Primăria Capitalei însă primarul general, Nicușor Dan, întârzia nejustificat să le aprobe aceste cereri.

