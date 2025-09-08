CFR SA a anunțat modificări în circulația trenurilor pe ruta Oradea – Arad – Timișoara Nord, în perioada 6 – 25 octombrie 2025, ca urmare a lucrărilor desfășurate pe distanța Sânandrei – Băile Călacea.

Potrivit anunțului făcut de CFR SA, măsura nu se aplică în zilele de duminică.

Trenul IR 1539 Oradea – Arad – Timișoara Nord va circula normal între Oradea și Arad, însă pe segmentul Arad – Timișoara Nord călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

În cazul trenului R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea, transbordarea auto se face pe ruta Timișoara Nord – Arad, după care trenul va continua călătoria spre Oradea conform graficului obișnuit.

Recomandările CFR pentru călători

Operatorul feroviar recomandă pasagerilor să se informeze din timp despre orele de plecare și sosire ale trenurilor, direct în stațiile CFR, la casele de bilete sau pe site-urile operatorilor de transport, unde vor fi afișate actualizările privind aceste modificări.

