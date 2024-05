Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, marţi, că pe data de 10 iunie, ziua de după alegerile locale şi europarlamentare, va avea loc o şedinţă în coaliţie pentru a se stabili dacă PSD şi PNL vor avea în continuare o abordarea comună la alegerile prezidenţiale şi parlamentare, potrivit agerpres.ro.

El a răspuns astfel, întrebat la Digi 24 dacă pe 10 iunie PSD şi PNL vor hotărî dacă păstrează în continuarea coaliţia şi merg mai departe împreună la alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare.

“Categoric, pe data de 10 iunie va fi o şedinţă de coaliţie, ca să hotărâm dacă avem o abordare comună pentru următoarele alegeri sau separat. Dar Guvernul României şi-a trecut, din punctul meu de vedere, în acest moment, şi-a trecut examenele. Numai aduceţi-vă aminte ce scandal era între PNL şi USR în acel vestit guvern sau cum se făceau guvernele trase din fes, cum spunea domnul Orban. Eu sunt foarte mândru de colegii mei că am reuşit. Cu alte cuvinte, cred că primul semnal a fost dat de Nicolae Ciucă, când a fost de acord şi ne-am ţinut de protocol şi s-a făcut rotaţia. Acum este al doilea examen, că România a intrat într-o democraţie consolidată, în care avem discernământ în ceea ce priveşte ce e important pentru România şi ce e important pentru fiecare partid în parte”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că a stabilit împreună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, ca social-democraţii şi liberalii să aibă o coaliţie până la finele acestui an, precizând că decizia a fost validată şi în conducerile celor două partide.

“Eu, împreună cu domnul Nicolae Ciucă şi pe urmă, prin votul colegilor noştri, am decis să avem o coaliţie până la sfârşitul anului 2024 şi să aducem României o stabilitate. Cu adevărat, o spun fără nicio reţinere, într-un moment complicat al Partidului Naţional Liberal, după ce cam intraseră într-o mocirlă, cu o guvernare de dreapta dezastruoasă. Şi dacă vreţi, stăm şi vorbim o săptămână de ce s-a întâmplat atunci. Între timp, avem un guvern al României care s-a ţinut deoparte – şi e un examen al democraţiei ce se întâmplă acum – într-un fel, şi eu şi colegii mei ne-am ţinut un pic deoparte de toată această campanie electorală şi cred că decizia ca niciun ministru să nu fie candidat la europarlamentare a fost foarte bună. Şi avem un guvern funcţional, în care nu sunt scandaluri, în care se lucrează, în care colegii mei, toată lumea are declaraţii – ca şi mine, de altfel – ponderate şi echilibrate şi lumea vede foarte clar. Avem un Guvern al României format din PSD-şti şi PNL-işti, care sunt membri ai Guvernului României şi avem o luptă electorală locală şi o listă comună la europarlamentare”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a punctat, întrebat despre “prietenia dintre Nicu şi Marcel”, că este vorba despre “un gentlemen’s agreement”.

“Nu aştept nicio recunoştinţă. Am, în schimb, mă pot uita în oglindă cu demnitate, că n-am făcut nimic rău ţării mele şi am luat o decizie corectă, într-un moment complicat pentru România. Şi n-am luat nicio decizie care să dăuneze României. Nu prietenie, a fost un gentlemen’s agreement şi un respect şi am avut nişte principii amândoi de la care am plecat, pe care… şi am avut o linie roşie, nu neapărat trasată, pe care… N-aţi văzut niciun PSD-ist să-l atace pe Nicolae Ciucă”, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.

Coaliția PSD – PNL pregătește candidați comuni la europarlamentare. Ședința în care se decide lista a fost amânată pentru marți

Coaliția de guvernare, PSD – PNL, pregătește o listă comună de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024.

O ședință a liderilor Coaliției, în care urma să se aprobe lista comună, era inițial programată să se desfășoare în ziua de luni, 26 februarie, însă a fost amânată. Reuniunea ar urma să se desfășoare marți, 27 februarie, de la ora 16.

Se pare că liderii PSD și PNL încă n-au căzut de acord asupra persoanei care să deschidă lista de candidați. Din PNL, cel mai cunoscut dintre actualii eurodeputați este Rareș Bogdan, care este și prim-vicepreședinte PNL. Din PSD, un eurodeputat destul de cunoscut este Rovana Plumb, fost ministru al Mediului. Un europarlamentar foarte cunoscut, care a ajuns în Parlamentul European tot pe lista PSD, este și Maria Grapini.

