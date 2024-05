Premierul Marcel Ciolacu are o versiune mai optimistă decât ambasadoarea SUA cu privire la momentul în care cetățenii României vor fi scutiți de vizele pentru SUA.

Premierul Ciolacu a declarat că discuțiile purtate între oficiali din România și SUA vor duce “în acest an la o decizie de eliminare a vizelor”. Șeful Guvernului României a inclus această promisiune în discursul pe care l-a prezentat în seara de 26 mai 2024 la ceremonia dedicată “Zilei românilor de pretutindeni”.

În același discurs, premierul Ciolacu a susținut că România va fi primită complet în Spațiul Schengen în anul 2024.

“Cea mai mare realizare va fi în acest an, când România va adera complet la Spațiul Schengen. Știți foarte bine calvarul pe care trebuie să îl îndurați, an de an, la granițe, când vreți să vă întoarceți acasă de sărbători. Eu consider că aceasta este o umilință, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliți și să nu primească ce li se cuvine.

Anul trecut am deschis un proces ireversibil prin aderarea aeriană și maritimă. Dar anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt și să intrăm și cu granițele terestre. Așa este normal și vă asigur, în această seară, că acest Guvern va face acest lucru!

La fel cum vom face dreptate și în ceea ce privește vizele pentru Statele Unite. Sunt convins că toate discuțiile pe care le-am avut cu oficialii americani și tot efortul făcut de statul român, dar mai ales, tot efortul făcut de către români, vor duce în acest an la o decizie de eliminare a vizelor”, a declarat premierul României.

Amintim că, în februarie 2024, ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, estima că românii ar putea intra în SUA fără vize în anul 2025. „Este foarte posibil”, spunea ambasadoarea SUA, dar fără a face o promisiune fermă cu privire la anul 2025. Una dintre condițiile necesare pentru suspendarea vizelor este ca rata de refuz a cererilor de viză să scadă sub 3 la sută. Acest procent este încă mai mare de 3 la sută, în cazul cetățenilor români.

Pentru a contribui la scăderea acestui procent de respingere, însuși premierul Ciolacu anunța, la începutul anului 2024, că și-a luat viză pentru SUA.

Kathleen Kavalec deține funcția de ambasador al Statelor Unite în România de la începutul anului 2023.

