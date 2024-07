„ Cel care va ajunge acolo va reprezenta România, așa cum și eu reprezint Guvernul României”, a precizat Marcel Ciolacu, la România TV.

„Nu am avut niciodată o discuție pentru comisar european cu președintele. Nu cred că aș fi dispus să-l numesc pe domnul Iohannis în funcția de comisar european. Să vedem portofoliul. Nu e o procedură tocmai simplă. A cerut doamna Ursula bărbat și femeie, va avea și dânsa un interviu propriu.

Este un candidat serios Mihai Tudose. E unul dintre candidați. Sunt mai mulți colegi. Suntem în mijlocul unei negocieri. Eu nominalizez, domnul președinte negociază în Consiliu.

Marcel Ciolacu despre mărirea TVA: Doamne, ferește! Cum să măresc TVA

Întrebat la un post Tv dacă vor fi creșteri de TVA, premierul Marcel Ciolacu a dezmințit această informație.

„Doamne, ferește! Cum să măresc TVA. Am dus inflația de la două cifre la 5%!. Am mărit pensiile, e o tâmpenie. Cum să măresc TVA. Eu sunt social-democrat. Dacă erau liberalii, măreau TVA. Experții au cerut mărirea TVA. Și Banca Mondială și toți. Am scos din facilități. Nu poți să ai facilități toată viața. Cunosc eu un ministru, un deputat și mă încadrez la facilități”, a spus Ciolacu.

Comisia Europeană a cerut României măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, iar Nicolae Ciucă a declarat că Guvernul trebuie să prezinte un plan de redresare financiară până la data de 15 octombrie.

