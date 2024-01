Ciolacu, gata să demisioneze dacă PSD nu câștigă toate cele patru rânduri de alegeri

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut o declarație radicală la conferinţa de alegeri a conducerii organizaţiei judeţene, spunând membrilor partidului că va pleca din funcția de lider al PSD dacă partidul nu câștigă toate cele patru rânduri de alegeri planificate pentru anul în curs. Ciolacu a subliniat importanța acestor alegeri și a transmis că este dispus să își asume responsabilitatea pentru rezultate.

În timpul discursului său, Ciolacu a menționat că nu își dorește să fie exclus din partid și a asigurat că nu va înființa o altă formațiune politică, urmând exemplul unor predecesori ai săi. Această declarație pune presiune suplimentară pe PSD în contextul alegerilor iminente și sugerează o abordare decisivă din partea liderului partidului pentru a stimula echipa și a obține rezultate pozitive.

“Dacă nu le câștigăm, plec acasă!”

“Este un an provocator anul 2024. Un an unde categoric că îmi doresc ca PSD să câştige toate rândurile de alegeri. Categoric, că dacă nu le câştigăm, plec acasă. La un moment dat, toate funcţiile sunt vremelnice, durează mai puţin sau mai lung. Eu, Marcel Ciolacu nu aş fi realizat nimic şi nu aş fi stat în fruntea partidului peste trei ani de zile dacă nu aş fi avut cea mai bună echipă din istoria PSD. Ăsta este adevărul. Asta este politica! Nu ne trebuie niciun consilier care să ne spună când e momentul să faci pasul, lateral sau înapoi. Cu adevărat, mi-aş dori să nu mă excludeţi, fiindcă eu am înţeles aceste reguli, dar sunt nişte reguli care ţin de bun simţ. Nu există liderul maxim, s-au dus acele poveşti! PSD a fost puternic în momentul în care a avut echipe puternice”, a declarat Marcel Ciolacu.

