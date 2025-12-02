Dat de multe sondaje drept favorit la Primăria Capitalei, social-democratul Daniel Băluță ar putea profita și de alte circumstanțe favorabile: divizarea Dreptei și alegerile într-un singur tur de scrutin. După doar 13 ani de politică, medicul stomatolog e deja la al treilea mandat de primar al Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD. Cum a ajuns edilul acuzat de legături cu interlopii noua speranță a politicii dâmbovițene.

Daniel Băluță (48 de ani) s-a născut, pe 14 ianuarie 1977, în București, în sectorul 4, sectorul al cărui primar avea să devină peste ani. Provine, conform prezentării sale, dintr-o familie de intelectuali, cu venituri medii. Mama sa a fost profesor de istorie, iar tatăl, economist.

A studiat matematica-informatică, la liceu, în același sector, apoi a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Facultatea de Stomatologie, pe care le-a absolvit în 2001, fiind, la bază, medic primar în stomatologie generală.

Din 2003 și până în 2012, a fost practician, asociat și administrator la S.C. BD MEDICAL 2002 S.R.L. Clinica stomatologică este pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, lângă spitalul Marie Curie. La această firmă lucrează, ca medic stomatolog și soția sa, Andreea Mihaela Băluță. În aceeași locație, este și un cabinet de radiologie dentară, Spektra Dent, acolo unde este asociat împreună cu soția, conform declarației de avere depuse la începutul mandatului actual de primar, în toamna lui 2024)

Din 2006, a fost și asistent universitar la Facultatea de Stomatologie, catedra de Ortopedie Restauratoare.

Din anul 2012, își începe cariera politică. Este anul în care este ales consilier local, din partea PSD, în Consiliul Local al Sectorului 4, acolo unde și locuia. Un an mai târziu, în iulie 2013, este ales viceprimar de sector și, din această postură, ajunge primar interimar, după demisia lui Cristian Popescu Piedone, în contextul incendiului teribil din Clubul Colectiv, acolo, unde și-au pierdut viața 64 de tineri.

La alegerile din 5 iunie 2016, Daniel Băluță candidează pentru prima dată la funcția de primar de sector, din partea alianței PSD+UNPR. În ziua alegerilor locale, s-au prezentat la vot 600.000 de bucureșteni, o prezență de 35%, considerată una dintre cele mai slabe prezențe la vot de până atunci, în Capitală. Daniel Băluță câștigă în fața candidatului PNL, Răzvan Sava, care candida, la rândul său, din postura de primar general interimar, cu 38,94% față de 21,9%. Diferența între cei doi candidați a fost de 33.000 de voturi.

Din 2016 și până în prezent, Daniel Băluță este primarul sectorului 4 al Capitalei. A mai trecut prin două rânduri de alegeri locale, cele din 2020 și 2024, fiind reales în funcție.

În 2 octombrie 2020, Daniel Băluță a candidat susținut de PSD, în alianță cu PPU-SL (Partidul Puterii Umaniste social-liberale). În vara acelui an, umaniștii și social-democrații au încheiat un protocol de alianță numai pentru sectorul 4, urmând ca lista pentru CL să fie comună.

Daniel Băluță a câștigat un nou mandat, cu un scor de 57%. Pe locul doi, s-a situat candidatul PNL-USR-Plus, Simona Elena Spătaru. Actualul contracandidat, liberalul Ciprian Ciucu câștiga și el, la alegerile din 2020, primăria sectorului 6, cu 43,40%. Cea mai mare victorie, însă, se înregistra atunci la Primăria Generală, unde Nicușor Dan o învingea pe Gabriela Firea, cu 42,79%, față de 37,98% și devenea primar general al Capitalei.

La alegerile locale din 9 iunie 2024, Daniel Băluță a candidat pentru al treilea mandat la sectorul 4, de această dată din partea alianței electorale PNL-PSD (protocolul alianței, parafat de Ciolacu-Ciucă, prevedea ca PNL să dea candidații la două sectoare, iar PSD la patru; PNL a câștigat cu cele 2 sectoare la care și-a pus candidați, respectiv la sector 1 – George Tuță și la sector 6 – Ciprian Ciucu, iar PSD a câștigat la sector 4 – cu Daniel Buluță și la sector 2 – Rareș Hopincă, în timp ce la sector 3 – a fost păstrat Robert Negoiță, reales, apropiat al PSD, iar la sector 5 a pierdut, primăria fiind câștigată de Vlad Popescu Pierdone, băiatul lui Cristian Popescu Piedone). Așadar, Daniel Băluță a fost reales primar al sectorului 4 cu 60,26%. Pe locul doi, s-a situat candidatul Dreptei Unite, Paul Ene, cu un procent de 19,61%.

Statistică număr voturi cu care a fost ales Daniel Băluță la Primăria Sector 4:

La alegerile din 2016 – procentaj de 38,94% (33.606 de voturi)

La alegerile din 2020 – procentaj de 57,3% (58.577 de voturi)

La alegerile din 2024 – procentaj de 60,26% (69.971 de voturi)

Se observă că, în ultimele două mandate, și-a dublat numărul de voturi, la nivel de sector. Sectorul 4 nu este, însă, printre sectoarele care ies masiv la vot, prezența în acest sector fiind, la aproape toate alegerile, în medie, locul 3 sau 4, ca prezență.

Relevantă este, ca atare, statistica prezenței la vot, pe sectoare, la alegerile locale din 2024:

Sector 1 – cu 215.612 de alegători cu drept de vot – prezență la vot de 46,42%, respectiv100.082 de bucureșteni s-au prezentat la urne

respectiv100.082 de bucureșteni s-au prezentat la urne Sector 2 – cu 299.525 de alegători cu drept de vot – prezență la vot de 42,11% , respectiv 126.136 de bucureșteni s-au prezentat la urne

, respectiv 126.136 de bucureșteni s-au prezentat la urne Sector 3 – cu 452.010 de alegători cu drept de vot – prezența la vot de 34,43% , respectiv 155.615 de bucureșteni, la urne

, respectiv 155.615 de bucureșteni, la urne Sector 4 – cu 273.034 de alegători cu drept de vot – prezență la vot de 43,44% , respectiv 118.603 de bucureșteni, la urne

, respectiv 118.603 de bucureșteni, la urne Sector 5 – cu 242.964 de alegători cu drept de vot – prezență la vot de 41,63% , respectiv 101.136 de bucureșteni, la urne

, respectiv 101.136 de bucureșteni, la urne Sector 6 – cu 328.949 de alegători cu drept de vot – prezență la vot de 44,04%, respectiv 144.866 de bucureșteni, la urne

În concluzie, la alegerile locale din 2024, prezența la vot în sectorul 4 a fost de 43,44%, adică au ieșit la vot puțin peste 110.000 de persoane dintr-un total de 273.000 de bucureșteni, care votează în sectorul respectiv. Sectorul 4 a fost al treilea ca prezență la vot, dar, fiind un sector mai mic – al patrulea ca număr de votanți, după sectorul 3, cel mai mare, și sectoarele 6 și 2 – contabiliează mai puține voturi.

Averea lui Daniel Băluță

În ultima declarație de avere, completată înainte de începerea celui de-al treilea mandat, Daniel Băluță a declarat că deține șapte terenuri intravilane, dar și agricole – toate sunt moștenite și unul este donație – în București, Prahova și Maramureș. Mai are două case, una moștenită și alta primită ca donație, în București și Maramureș.

Primarul a declarat că, din salariul de primar, venituri de 197.945 de lei (aproximativ 40.000 de euro), la care se adaugă dividende încasate de la AAB Spectra Dent SRL de 170.895 RON (34.000 de euro). El a mai declarat că deține ceasuri, bijuterii și tablouri în valoare de 15.000 de euro, achiziționate între anii 2001-2021.

Daniel Băluță, candidat la Primăria Generală

Numele lui Daniel Băluță a fost vehiculat de PSD la alegerile pentru București din 2024, când acesta a lăsat de înțeles că ar fi dispus să candideze dacă ar fi fost nominalizat de partid. Într-un interviu acordat jurnaliștilor G4Media el spunea, la un an și jumătate, că Marcel Ciolacu, președintele de atunci, nu l-ar fi dorit, de fapt, candidat și atunci s-a ajuns la propunerea unui „candidat independent”, respectiv a medicului Cătălin Cârstoiu, din partea alianței PSD-PNL.

„Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine. M-a nominalizat, apoi s-a răzgândit brusc și inexplicabil”, a declarat Daniel Băluță, pentru G4Media.

Imediat după ce primarul general, Nicușor Dan, a fost ales președintele țării, Daniel Băluță a revenit în cărțile social-democraților pentru Primăria Generală. Cu toate acestea, într-o declarație din luna mai 2025, oferită tot jurnaliștilor de la G4Media, Daniel Băluță declara că nu intenționează să candideze la Primăria Generală, invocând că are de finalizat proiecte mari, care se află în desfășurare la sector, respectiv refacerea planșeului Unirii și extinderea magistalei de metrou spre sudul orașului.

Din postura de prim-vicepreședinte al partidului, el candidase, la alegerile din 20 mai 2025, din PSD, pentru șefia interimară a partidului, după demisia lui Marcel Ciolacu. A fost învins de Sorin Grindeanu, celălalt prim-vicepreședinte al partidului. La Congresul PSD din 7 noiembrie, Sorin Grindeanu avea să fie ales președinte al PSD, fiind și singurul candidat.

Într-un interviu pentru G4Media, pe 4 noiembrie, Daniel Băluță a fost întrebat de ce, totuși, candidează la Primăria Generală, cum de s-a răzgândit îmtr-un timp așa de scurt. El a motivat că oamenii care l-au ales la sector i-au cerut acest lucru și că, în plus, în intervalul de timp care s-a scurs, și el a realizat că problemele Bucureștiului se rezolvă de la nivelul primăriei generale, nu de la cea de sector.

În 28 octombrie, PSD a votat, în unanimitate, desemnarea lui Daniel Băluță drept candidat la Primăria Generală. Peste puțin timp, pe 13 noiembrie, la scurt timp de la Congresul PSD care l-a validat pe Grindeanu, social-democrații s-au reunit într-o nouă conferință extraordinară și l-au ales președinte al PSD București pe Daniel Băluță, în locul Gabrielei Firea, Băluță fiind, ca și Grindeanu la șefia partidului, singurul candidat la șefia organizației Capitalei.

În discursul său, Grindeanu i-a mulțumit lui Firea – care nu a fost prezentă – pentru cei 10 ani de conducere a organizației și a motivat că „transferul politic” de putere de la Firea la Băluță e necesar în perspectiva alegerilor pentru București. „Semnalul cel mai important este acela că tot PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă”, a spus Grindeanu.

Pe 15 noiembrie, Daniel Băluță și-a depus oficial candidatura la Primăria Generală. Marele absent din rândul susținătorilor care l-au însoțit a fost chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. În schimb, a fost prezentă Gabriela Firea care a declarant că își va termina mandatul de europarlamentar și îl va susține pe Daniel Băluță.

Ca și la alegerile din 2020, cele din sector 4, candidatul PSD este sprijinit de Piedone, dar și de PUSL. Pe 20 noiembrie, într-o conferință de presă, președintele PUSL București, Liviu Negoiță, a anunțat că se retrage din cursă și că îl va susține pe Daniel Băluță, cei doi președinți de organizații semnând și un protocol în acest sens.

Promisiuni de campanie

La depunerea candidaturii, Daniel Buluță a declarat că are în vedere două lucruri: să scadă costurile cu traiul zilnic al bucureștenilor și să crească calitatea vieții în Capitală.

În programul de campanie, el se laudă cu realizările din cele trei mandate – al treilea aflat în curs – de primar de sector. Spune că a atras 5 miliarde de euro, bani europeni investiți în infrastructură, sănătate și educație, la nivelul sectorului și pune, în fruntea listei, extinderea cu o stație a magistralei de metrou M2 – stația Tudor Arghezi, care a reprezentat, conform acestuia, o investiție de 50 milioane de euro, fonduri nerambursabile, „prima stație de metrou realizată vreodată de vreo primărie”.

Tot pe infrastructură, Daniel Băluță pune la socoteală pasajul rutier Europa Unită, de pe bulevardul Metalurgiei, și reconfigurarea intersecției –nod intermodal de transport – de la Eroii Revoluției. Și lista continuă cu patinoarul olimpic din Apărătorii Patriei, „primul patinoar construit în București în ultimii 70 de ani”, cu peste 30.000 de locuri de parcare create și peste 600 de blocuri anvelopate, la care se adaugă investiții în infrastructura medicală și școlară.

Planuri mari pentru metrou

În pre-campanie, Daniel Buluță a prezentat, pe 3 noiembrie, contractul de finanțare semnat pentru extinderea magistralei M4 spre sudul orașului. Conform acestuia, noul fir de metrou, care va pleca de la Gara de Nord și va ajunge la Gara Progresul, în cartierul Berceni, va avea 14 stații, fiind vorba de o finanțare de 17 miliarde de lei. În postarea candidatului, nu se precizează de unde provin acești bani.

El a spus, legat tot de metrou, că se lucrează la extinderea magistralei M2, cu încă trei stații, până în comuna Berceni. El susține că Bucureștiul are nevoie și de magistrala M5 și de magistrala M7, considerând că rețeaua de metrou, într-o metropolă ca Bucureștiul, este „determinantă pentru reducerea traficului şi combaterea poluării”. El vrea ca metroul să treacă la Primăria Capitalei.

„În București nu se mai poate construi, orașul trebuie să se extindă”

În planul său de campanie, Daniel Băluță susține că Bucureștiul este blocat, din punct de vedere imobiliar, în sensul că nu mai este loc pentru construcții noi în interiorul Capitalei și are în vedere extinderea spre zona metropolitană, iar proprietarii clădirilor vechi – cele cu risc seismic și cele monument-istoric – să fie ajutați să le consolideze.

CONTROVERSE

Scandalul Planșeul Unirii cu Nicușor Dan

Daniel Băluță a intrat în conflict cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, în toamna lui 2024, din cauza lucrărilor pentru consolidarea Planșeului Unirii, care susține intersecția de la Piața Unirii. Invocând urgența lucrării, prin faptul că planșeul este extrem de degradat, primarul de sector a și început organizarea de șantier în dimineața zilei de 14 octombrie 2024, dând drumul în forță lucrării.

În aceeași zi, primarul general Nicușor Dan a mers și el, personal, pe șantierul împrejmuit din Piața Unirii, însoțit de reprezentanți ai Poliției Locale București, ALPAB și Administrației Străzilor, și a cerut oprirea șantierului, arătând că gardurile de protecție erau construcții ilegale, fiind ridicate pe terenul administrat de PMB. Nicușor Dan a cerut respectarea tuturor pașilor legali și obținerea tuturor avizelor înainte de demarararea unei lucrări de o asemenea amploare.

De cealaltă parte, Daniel Băluță susținea că Planșeul Unirii nu se află la Primăria Generală, ci și în administrarea Ministerului Mediului, prin Apele Române și că, teritorial, se întinde mai mult pe raza sectorului 3 și ar avea, de aceea, autorizație de construire eliberată de primarul de sector, Robert Negoiță, apropiat de PSD.

După dărâmarea gardurilor de pe șantier, între cei doi edili, Nicușor Dan și Daniel Băluță, a continuat polemica, acesta din urmă acuzându-l pe primarul general că blochează dezvoltarea nu doar a sectorului 4, ci și a Bucureștiului.

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, Daniel Băluță și-a reconsiderat total opinia în privința acestuia, spunând că „Nicușor Dan a făcut ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.

În același interviu de la Digi 24, Daniel Băluță a spus și că a votat pentru referendumul inițiat de Nicușor Dan, în care una dintre cele trei întrebări era chiar dacă locuitorii municipiului București sunt de acord ca primarul general să să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului. 66,44% au răspus că „da”, iar 33,56% că „nu” sunt de acord.





Presupuse conexiuni cu clanul Sportivilor

Pe finalul celui de-al doilea mandat al său la sector, Daniel Băluță a fost menționat în anchete jurnalistice ale Libertatea, Rise Project și Newsweek, în care se vorbea despre presupuse conexiuni cu clanul Sportivilor. S-a vorbit despre construirea unor întregi cartiere de către interlopi în zona Metalurgiei și i s-a imputat relația cu Marian Goleac – fost șef al ADP și mâna sa dreaptă. Goleac a apărut în fotografii cu interlopi. S-a îndepărtat de el când și-a construit drum către vârful partidului.

Procese cu ziariști

Băluță comunică mult, însă prin rețelele de socializare și numai despre ceea ce îi convine sau îl pune într-o lumină favorabilă. A intrat deseori în conflict cu presa și a dat în judecată ziariștii incomozi.