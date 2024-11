Soția lui Călin Georgescu a trecut de la sistemul bancar la medicina holistică

Vicepreședinte al Citibank România, Director al diviziei Global Transactions Services, Cristela Georgescu a atins acest maxim în sistemul bancar, în 2007. Cu peste 15 ani de experiență în management executiv din domeniul bancar, Cristela Georgescu și-a resetat cariera, mergând spre medicina alternativă. Cu o serie de studii și certificări internaționale, soția lui Călin Georgescu și-a construit, apoi, o nouă carieră în domeniul sănătății naturale.

Ea are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, unde a obținut titlul de Certified Integrative Nutrition Coach. De asemenea, a absolvit programul de nutriție vegetariană la Universitatea Cornell și deține un certificat în Plant Based Nutrition de la Centrul pentru Studii în Nutriție „Dr. T. Colin Campbell”.

Lista certificărilor sale include și calificarea de Certified Holistic Health Practitioner de la American Association for Drugless Practitioners, precum și specializarea în detoxificare regenerativă de la Școala Internațională coordonată de Dr. Robert Morse. Este membră a mai multor organizații profesionale, inclusiv International Association for Health Coaches și Physicians Committee for Responsible Medicine din Washington DC.

Este autoarea mai multor cărți de succes, printre care bestsellerul „Diversificarea, pur și simplu” și seria „Simplu”, o colecție de cărți dedicate familiilor, care abordează teme, precum sănătatea naturală și nutriția holistică.