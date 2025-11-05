Cine a fost Emerich Ienei, omul care a scris istoria Stelei în Europa?

Figura emblematică a antrenoratului românesc s-a stins pe 5 noiembrie 2025, la 88 de ani, lăsând în urmă trofeul suprem câștigat cu Steaua la Sevilla și o carieră care a definit eleganța, rigoarea și performanța.

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (județul Arad), Emerich Ienei a urcat treaptă cu treaptă spre statutul de reper al fotbalului românesc, întâi ca mijlocaș defensiv cerebral și apoi ca tehnician cu aură de strateg calm. Ca jucător, și-a început cariera la Flamura Roșie Arad (1955–1956), apoi a trecut la Steaua București (1957–1969), unde a câștigat trei titluri de campion (1960, 1961, 1968) și patru Cupe ale României (1962, 1966, 1967, 1969). A încheiat aventura pe teren la Kayserispor (1969–1971). Pentru naționala României a bifat 12 prezențe, inclusiv participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (1964).

Povestea lui de viață a fost marcată, încă din copilărie, de tulburările istoriei. „În timpul războiului, tatăl meu a fugit, ca să nu intre în armată în România. Am fugit în Ungaria cu toată familia. Eu aveam 4 ani. În 1941 ne-am stabilit în Lucenec, care se află acum în Slovacia. Tatăl meu s-a angajat la o fabrică din orăşel. Acolo am stat până s-a terminat războiul. Problema era că tatăl meu, deşi fugise de armata română, a ajuns în cea maghiară. L-au luat acolo. A plecat şi n-am mai ştiut de el până în 1946. Luptase pe frontul din zona Germaniei, iar în Austria fusese luat prizonier de ruşi. A fost eliberat de englezi. A venit pe jos, cu trenul şi cu căruţa. Războiul se terminase, nu mai ştiam nimic de el. Ne-am trezit, într-o zi, cu el acasă. Eram în grădină, căţărat în cireş, şi a apărut un om. Mă uitam la el şi nu-l recunoşteam, aşa de slab era. Mi-am dat seama cine e numai după voce, când m-a strigat”.

Ienei rămâne, până astăzi, singurul antrenor român care a cucerit un trofeu european cu o echipă din România. Pe 7 mai 1986, sub comanda sa, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, în fața Barcelonei, după lovituri de departajare. Marius Lăcătuș și Gabi Balint au transformat penalty-urile „roș-albaștrilor”, iar Helmuth Duckadam a intrat în legendă, apărând toate cele patru execuții ale catalanilor. În acea noapte care a schimbat pentru totdeauna destinul fotbalului românesc, Ienei a urcat în vârful Europei alături de o generație de fotbaliști memorabili.

În amintirea unei cariere care a definit standardul de performanță

Performanța de la Sevilla a fost punctul culminant al unei opere tehnice mai ample. Din postura de antrenor al Stelei, Ienei a câștigat titluri de campion în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, precum și trei Cupe ale României (1976, 1985, 1999). A extins exigența și metoda din club către echipa națională: după două decenii de absență, a calificat România la Campionatul Mondial din 1990 (Italia), unde „tricolorii” au ajuns în optimi. A revenit la cârma naționalei pentru EURO 2000, competiție în care România a atins, în premieră, sferturile de finală, într-un parcurs memorabil, cu victoria dramatică din meciul cu Anglia. În intervalul 1992–1993, Ienei a pregătit și naționala Ungariei.

Eleganța sa de lord s-a văzut nu doar în stilul de joc promovat, ci și în felul în care a traversat momentele simbolice ale carierei. La Sevilla, în iureșul bucuriei, antrenorul a rămas fără medalia pe care ar fi meritat-o pe deplin. „Pentru că s-au repezit jucătorii, după ei s-au repezit şi maseurii şi mie nu mi-a mai rămas medalie. Nu puteam să iau de la maseur. Am zis: «Nu-i nimic!»”.

Săptămâna care a urmat triumfului a consemnat și întâlnirea cu șeful statului de atunci, cu o replică rămasă în istorie, pe care tehnicianul a rememorat-o cu autoironie. „Meciul s-a câştigat pe 7 mai, şi pe 12 mai am fost invitaţi la Palatul Regal, unde erau toţi miniştrii şi Ceauşescu, ca să ne premieze. Ne-a dat o diplomă de Erou al muncii socialiste sau cam aşa ceva, o am pe acasă, şi pe urmă s-au deschis nişte sticle de şampanie. Şi Ceauşescu zice: «Tovarăşul Ienei, felicitări, şi la anul să câştigaţi campionatul României, Cupa României şi Cupa Campionilor». Eu am zis: «O să încercăm». Zice: «Dar, am să-ţi fac o observaţie». «Spuneţi-mi, vă rog». «De ce a trebuit să-i bateţi în 120 de minute şi nu i-aţi bătut în 90 de minute, că era mai economic?»“.

Eticheta profesională care l-a însoțit decenii la rând a fost dublată de recunoaștere instituțională. La 9 martie 2017, a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, iar în 2008 a primit Ordinul „Meritul Sportiv”. În 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea) în rezervă. A primit, de asemenea, o distincție din partea Generației de Aur, într-un gest simbolic al respectului transmis între generații.

În plan personal, anii din urmă i-au fost ancorați la Oradea, alături de soția sa, marea scrimeră medaliată Ileana Gyulai-Drîmbă (1946–2021). În ultimele luni, sănătatea i s-a șubrezit vizibil. Pe 5 noiembrie 2025, la 88 de ani, Emerich Ienei s-a stins din viață la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, după o pneumonie severă, potrivit informațiilor comunicate.

Moștenirea lui Emerich Ienei se măsoară în meciuri, trofee și calificări, dar și în standardul de conduită pe care l-a impus meseriei: echilibru, luciditate tactică, rigoare fără stridențe și încredere în forța ideilor simple, aplicate fără zgomot. Între Flamura Roșie, Steaua și Kayserispor, între banca din Ghencea și selecționatele României și Ungariei, traseul său a arătat că eleganța poate deveni, în fotbal, o formă de putere.

