Direcția Națională Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a cinci administratori de societăți care activau în domeniul ride-sharing, acuzați că au produs un prejudiciu de 67,5 milioane de lei la bugetul de stat.

Potrivit anchetatorilor, între mai 2022 și ianuarie 2025 aceștia au coordonat o schemă bazată pe firme-paravan, șoferi plătiți la negru și complicități interne în cadrul platformelor Uber și Bolt.

Schema presupunea înființarea și utilizarea succesivă a 14 societăți comerciale, prin care erau înregistrați mii de șoferi pe platformele digitale.

Aceștia erau atrași cu promisiunea unor câștiguri mai mari, dar lucrau fără contracte, veniturile nefiind declarate și fără a se plăti contribuții fiscale.

Banii încasați de la Uber și Bolt erau împărțiți: platforma reținea comisionul standard de 25%, firmele controlate de inculpați între 8 și 12%, iar restul ajungea la șoferi. În lipsa taxelor, câștigurile nete erau mai mari decât în cazul angajării legale, ceea ce creștea atractivitatea sistemului.

Retrageri masive de numerar și spălare de bani

Procurorii arată că veniturile firmelor erau retrase rapid, în special prin bancomate, și folosite pentru achiziții personale sau investiții mascate.

Unul dintre inculpați ar fi retras singur peste 13 milioane de lei, bani investiți în imobile, un restaurant și un service auto.

Alte sume au fost „spălate” prin tranzacții cu autoturisme, inclusiv modele de lux.

Complicități interne la platforme

Pentru menținerea schemei, inculpații ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai platformelor.

Unul dintre aceștia, T.G.M., a primit peste 100.000 de lei mită pentru a aproba rapid înregistrarea șoferilor sau pentru a debloca conturi suspendate.

O altă angajată, C.I.N., l-ar fi avertizat pe unul dintre administratori despre solicitările oficiale DNA, permițând mutarea șoferilor spre alte firme-paravan. Cei doi au recunoscut faptele și au primit pedepse reduse.

O piață aflată în expansiune și într-o zonă gri

Conform Autorității Rutiere Române, în mai 2025 erau peste 100.000 de șoferi autorizați pe platformele Uber și Bolt, de cinci ori mai mulți decât angajații Poștei Române. Numărul operatorilor a crescut de la 1.622 în 2020 la peste 15.000 în 2025.

Această dezvoltare rapidă a creat un vid de reglementare, exploatat de intermediari prin rețele de firme-fantomă. Deși legislația obligă la raportări fiscale, cazul DNA arată vulnerabilități majore.

Coaliția pentru Economia Digitală, care reunește Uber, Bolt și alte platforme, a transmis că legislația românească este una dintre cele mai detaliate din UE și că obligațiile de raportare sunt respectate.

