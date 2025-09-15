Cifrele îl condamnă pe Ruben Amorim! Manchester United, ultima în Premier League de la venirea portughezului

The Sun a publicat un clasament dureros pentru „diavolii roșii”, care au strâns cele mai puține puncte în ultimele 31 de etape.

Startul de sezon al lui Manchester United rămâne sub așteptări, iar presiunea pe umerii lui Ruben Amorim crește. După patru etape în Premier League, bilanțul portughezului este unul modest: o victorie, o remiză și două înfrângeri, ultima un dureros 0-3 în derby-ul cu Manchester City.

În ciuda schimbării pe banca tehnică, United este pe locul 14, doar cu o poziție mai sus decât a terminat stagiunea precedentă.

Clasament nemilos: United, pe ultimul loc la „epoca Amorim”

Tabloidul The Sun a realizat o statistică relevantă pentru perioada mandatului lui Ruben Amorim, început pe 24 noiembrie 2024. Din cele 31 de etape disputate de atunci, Manchester United a acumulat doar 31 de puncte – adică o medie de un punct pe meci.

Rezultatul: „diavolii” se află pe ultimul loc într-un clasament comparativ al celor 17 echipe prezente și în sezonul 2024/2025, cu un golaveraj de -13 și doar 8 victorii.

Tottenham are același număr de puncte (31), dar un golaveraj mai bun (-4) și un început promițător în noul sezon, cu 9 puncte în 4 meciuri și locul 3 în clasament. Peste United se află echipe considerate „de pluton”, precum Fulham, Wolverhampton și West Ham.

În frunte domină Liverpool (68 de puncte), urmată de Arsenal (64) și Chelsea (58), în timp ce Manchester City este pe 4, cu 54 de puncte.

Amorim rămâne inflexibil

În fața acestor cifre, Ruben Amorim a transmis că nu va renunța la filosofia sa de joc:

„Nu este un record pe care ar trebui să-l avem la Manchester United. Accept asta, dar nu am de gând să mă schimb. Am jucat în felul meu și voi juca în felul meu până când voi dori să mă schimb”, a spus antrenorul portughez.

Situația tensionată de pe Old Trafford se reflectă în presiunea constantă a presei și a fanilor, care cer o schimbare rapidă pentru ca echipa să nu rămână blocată în mediocritate.

