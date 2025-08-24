De către

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a evidențiat importanța imigrației în dinamica economică a zonei euro, într-un discurs susținut la simpozionul anual al Rezervei Federale.

„Afluxul de muncitori străini a reprezentat un factor crucial pentru creșterea economică a zonei euro în ultimii ani”, a declarat Christine Lagarde, adăugând că imigrația a reușit să compenseze scăderea numărului de ore lucrate și diminuarea salariilor reale.

Potrivit datelor BCE, deși muncitorii din afara celor 20 de state membre ale zonei euro reprezentau doar 9% din forța de muncă în 2022, contribuția lor la economie a fost semnificativă.

Aceștia au generat jumătate din creșterea totală a forței de muncă în ultimii trei ani.

Impactul imigranților asupra Germaniei și Spaniei, semnificativ

Lagarde a subliniat impactul imigranților asupra economiilor cheie.

„Fără această contribuție esențială, economia Germaniei ar fi, astăzi, cu aproximativ 6% mai mică decât nivelul înregistrat în 2019”, a spus ea.

De asemenea, a menționat că performanța economică robustă a Spaniei după pandemie se datorează, în mare parte, muncii imigranților.

Creșterea populației UE, susținută de imigrație

Fenomenul imigrației a propulsat populația Uniunii Europene la un record de 450,4 milioane de locuitori în 2024.

Pentru al patrulea an consecutiv, creșterea demografică a fost susținută exclusiv de imigrație, compensând scăderea naturală a populației.

În ciuda beneficiilor economice, fluxul migrator a generat tensiuni politice majore, alimentând ascensiunea partidelor de extremă dreapta în mai multe state membre.

Ca răspuns, unele guverne, inclusiv cel al Germaniei, au impus restricții asupra programelor de relocare și reunificare familială.

