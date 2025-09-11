Christian Eriksen și-a găsit echipă! Mijlocașul danez semnează cu Wolfsburg

Liber de contract după despărțirea de Manchester United, Eriksen ajunge în Bundesliga.

Christian Eriksen (33 de ani) continuă să scrie povești în fotbalul mare. Fostul mijlocaș al lui Manchester United a ajuns la un acord cu Wolfsburg și va evolua din acest sezon în Bundesliga.

Transferul se face liber de contract, după ce înțelegerea sa cu clubul englez a expirat în vară. Potrivit presei germane, Eriksen a plecat deja spre Germania pentru a finaliza formalitățile și a fi prezentat oficial.

Revenire pe teren după o pauză lungă

Ultima apariție a lui Eriksen într-un meci oficial datează din 10 iunie, la un amical disputat de Danemarca împotriva Lituaniei. În ultima perioadă, el s-a pregătit alături de Malmo pentru a-și menține forma fizică.

Wolfsburg devine astfel al șaselea club al danezului la nivel de seniori. De-a lungul carierei, el a mai jucat pentru Ajax, Tottenham, Inter Milano, Brentford și Manchester United.

Cele mai bune performanțe la nivel de club le-a avut în tricoul lui Tottenham, pentru care a bifat 305 meciuri, cu 69 de goluri și 88 de assisturi. Pentru naționala Danemarcei are 144 de selecții și 46 de goluri.

Cota de piață și episodul dramatic de la Euro 2020

Site-urile de specialitate îl evaluează la 4 milioane de euro, dar Eriksen rămâne unul dintre cei mai respectați fotbaliști europeni. Momentul dramatic trăit la Euro 2020, când a suferit un stop cardiac pe teren, a rămas întipărit în memoria fanilor. Revenirea sa în fotbal, cu un stimulator cardiac, a fost considerată un miracol sportiv.

La despărțirea de „diavolii roșii”, Eriksen a recunoscut că sezonul trecut a fost unul extrem de dificil:

„Sezonul viitor trebuie să fie mai bun pentru United și cred că așa va fi. Am avut noroc că nu am retrogradat după acest sezon și trebuie să le mulțumesc suporterilor, pentru că ar fi putut face situația și mai haotică, fiind dezamăgiți de noi. În mod surprinzător ne-au susținut enorm, chiar și în cele mai grele momente.”

Eriksen este așteptat să aducă experiență și creativitate la Wolfsburg, într-un sezon în care clubul german își propune să revină în competițiile europene.

