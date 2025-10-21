Chivu, mesaj de forță înaintea duelului din Belgia! Inter vrea să fie pe toate fronturile în primăvară, dar primește o veste proastă înainte de derby

Tehnicianul român traversează cea mai bună perioadă de la preluarea Interului și anunță un obiectiv major pentru finalul sezonului.

Cristi Chivu se află într-un moment excelent la cârma lui Inter Milano. Echipa vicecampioană a Europei a ajuns la o serie impresionantă de șase victorii consecutive în toate competițiile, iar în această seară urmează să înfrunte în deplasare formația Royale Union Saint-Gilloise, în etapa a treia a fazei principale din Champions League.

După un start de sezon oscilant, în care rezultatele l-au pus sub presiune, antrenorul român a reușit să redreseze spectaculos situația, iar „nerazzurrii” ocupă în prezent locul 2 în Serie A, la un singur punct de liderul AC Milan. În Europa, Inter are maximum de puncte după primele două etape și poate deveni lider de grupă dacă își continuă forma excelentă în Belgia.

La conferința de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu a avut un discurs demn de un antrenor de top, vorbind despre viziunea pe termen lung și despre ambiția echipei de a rămâne competitivă pe toate planurile.

„Întotdeauna am spus că avem obligația să gândim la scară largă. De la vorbe la fapte e un drum lung, dar avem un grup de jucători și un club care ne susține, permițându-ne să lucrăm cu calm pe toate cele trei fronturi, pentru că includ aici și Coppa Italia. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să încercăm să câștigăm meci după meci, astfel încât, la venirea primăverii, să putem fi în toate competițiile. Când spun că vrem să ajungem acolo, mă refer la oportunitatea ca în martie-aprilie să fim implicați pe toate fronturile. Sau cel puțin trebuie să încercăm. Suntem o echipă foarte experimentată, atât ca grup, cât și ca club, și știm că un singur pas greșit ne poate costa scump. Traversăm o perioadă pozitivă și încrezătoare, avem ambiția și credința că putem merge mai departe cu aceeași forță pe care am arătat-o în ultimele săptămâni.”, a declarat tehnicianul român.

Marcus Thuram, incert pentru derby-ul cu Napoli: „Se pare că nu va fi disponibil”

După meciul cu Union Saint-Gilloise, Inter își va concentra atenția asupra derby-ului de foc cu Napoli, campioana Italiei. Chivu le-a oferit fanilor un motiv de îngrijorare, confirmând că Marcus Thuram nu este refăcut complet și probabil nu va putea juca.

„Lautaro este bine și nu a avut mai multe probleme decât înainte de meciul cu Roma. Și-a vindecat răceala și s-a recuperat bine. Marcus mai are nevoie de câteva zile și se pare că nu va fi disponibil pentru meciul cu Napoli. Încercăm să-l aducem înapoi cât mai repede posibil. Nu vorbesc despre rotații, ci despre alegerile mele în a decide cine este titular. Pentru mine, nu există titulari și spun asta de două luni. Am încredere în toți cei 22 de jucători de câmp și în cei trei portari. Toți pot fi titulari, și sunt fericit că am un astfel de grup la dispoziție.”, a adăugat Chivu.

Inter ar putea urca pe primul loc în grupa sa din Champions League dacă obține un succes în Belgia, profitând de rezultatele din celelalte partide. În primele două etape, doar Bayern Munchen, Real Madrid, Arsenal, PSG și Qarabag au reușit, la fel ca formația lui Chivu, să câștige toate meciurile.

Pentru tehnicianul român, miza nu este doar menținerea formei, ci și consolidarea statutului său în fotbalul european. La doar câteva luni după ce a fost promovat de la echipa de tineret a lui Inter, Cristi Chivu a devenit un reper de profesionalism și echilibru pe banca unei echipe de top.

