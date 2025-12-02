7.2 C
China umple lumea cu maşini pe benzină: exporturile explodează pe fondul tranziţiei forţate către electrice

Auto
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Foto arhivă
Foto arhivă

În timp ce vehiculele electrice au ajuns să reprezinte jumătate din vânzările interne ale Chinei, declinul abrupt al maşinilor pe benzină a împins producătorii tradiţionali să caute soluţii în afara graniţelor.

Companiile chineze, atât de stat, cât şi private, au început să inunde pieţele emergente cu automobile pe combustie pe care nu le mai pot vinde pe piaţa internă, dominată tot mai mult de electrice.

Schimbarea vine în contextul în care giganţii străini — VW, GM, Nissan — au pierdut teren într-o piaţă remodelată de subvenţii masive şi de o competiţie agresivă din partea producătorilor locali de vehicule electrice.

Exporturile de maşini pe combustie au propulsat China în topul mondial

Deşi autorităţile occidentale se concentrează pe a taxa vehiculele electrice chinezeşti subvenţionate, adevărata ameninţare pe termen scurt provine din altă direcţie: maşinile chinezeşti pe benzină, care cuceresc pieţe precum Polonia, Africa de Sud sau Uruguay.

Datele Automobility arată că începând din 2020, 76% din exporturile auto ale Chinei au fost vehicule pe combustie. Livrările au crescut spectaculos, de la un milion la peste 6,5 milioane anual.

Acest val a fost suficient pentru a transforma China în cel mai mare exportator auto din lume, potrivit datelor industriei analizate de Reuters.

Subvenţiile pentru electrice au generat un efect colateral masiv

Expansiunea exporturilor de maşini cu motor termic este rezultatul unei ciocniri între două politici:

– impulsul actual pentru electrificare totală a transportului,

– strategia anterioară prin care Beijingul a construit o industrie auto solidă pe combustie, bazată pe tehnologie occidentală.

Giganţi de stat precum SAIC, BAIC, Dongfeng şi Changan — cândva dependenţi de parteneriate cu producătorii vestici — au fost loviţi de prăbuşirea vânzărilor interne. Exemplele sunt clare: vânzările SAIC-GM s-au redus de la peste 1,4 milioane în 2020 la 435.000 în 2024.

Însă aceeaşi producători şi-au regăsit succesul peste hotare. Exporturile SAIC, din propriile mărci, au depăşit anul trecut un milion de unităţi, de aproape trei ori mai multe faţă de perioada anterioară.

Companiile de stat recâştigă teren în pieţele unde dominau cândva partenerii occidentali

Dongfeng este un exemplu emblematic: compania a exportat aproape 250.000 de vehicule anul trecut — de patru ori mai multe comparativ cu acum cinci ani — în timp ce vânzările din parteneriatele interne cu Honda şi Nissan au intrat într-o „spirală descendentă”.

Sprijinul guvernamental este determinant, afirmă directorul regional Jelte Vernooij:

„Faptul că suntem o companie de stat este esenţial. Nu există nicio îndoială că vom supravieţui.”

Pieţele emergente cer benzină, dar China se gândeşte deja la viitor

În zone precum Europa de Est, Africa sau America Latină, infrastructura limitată de încărcare menţine popularitatea maşinilor pe combustie. Această cerere temporară este exploatată la maximum de producătorii chinezi.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
