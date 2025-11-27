Compania aeriană China Eastern se pregătește să opereze, începând de săptămâna viitoare, cel mai lung zbor direct din lume, potrivit agenției DPA.

Noua rută va fi inaugurată pe 4 decembrie și va lega Shanghai, principalul centru economic al Chinei, de capitala Argentinei, Buenos Aires.

Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână.

Guvernul argentinian a aprobat oficial cursa în aceeași zi în care compania a făcut anunțul.

O distanță uriașă: 20.000 km între două puncte aproape opuse ale globului

Shanghai și Buenos Aires se află aproape în extremități opuse ale planetei, iar distanța dintre ele — aproximativ 20.000 de kilometri — transformă ruta într-una dintre cele mai spectaculoase din aviația internațională.

China Eastern estimează o durată de aproximativ 25,5 ore la zborul spre Argentina și 29 de ore la întoarcere, în funcție de condițiile atmosferice și curenții de aer.

Escală tehnică în Auckland: zbor direct, dar nu neîntrerupt

Deși ruta este promovată drept „zbor direct”, aeronava Boeing 777-300ER va efectua o escală tehnică în Auckland (Noua Zeelandă) pentru realimentare și schimbarea echipajului, scrie revista de profil Aero.

Pasagerii vor putea părăsi cabina pentru scurt timp, însă oprirea nu va depăși două ore.

Concurență pentru Lufthansa

Noul serviciu al China Eastern vine ca un rival direct pentru Lufthansa, care operează deja conexiuni între Shanghai și Buenos Aires prin hub-ul său din Frankfurt.

Noua rută chineză ar putea atrage pasagerii care își doresc un traseu mai scurt ca număr de opriri, chiar dacă zborul este extrem de lung.

