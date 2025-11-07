China își extinde ambițiile navale: noul portavion „Fujian” intră oficial în serviciu

China a făcut un pas semnificativ în cursa pentru dominația navală globală, după ce cel mai mare și mai avansat portavion al său, „Fujian”, a intrat oficial în serviciu, potrivit presei de stat chineze. Evenimentul marchează o etapă strategică în consolidarea puterii maritime a Beijingului și în eforturile sale de a contesta influența Statelor Unite în Pacific.

Ceremonia de inaugurare a avut loc miercuri, pe insula Hainan, sub conducerea președintelui Xi Jinping, în prezența a peste 2.000 de ofițeri și membri ai echipei de construcție.

„Fujian” este al treilea portavion al Chinei, dar primul conceput și construit integral pe plan intern, un simbol al maturității tehnologice a industriei navale chineze. Nava este echipată cu un sistem de catapultă electromagnetică (EMALS) — o premieră pentru marina chineză — care permite lansarea avioanelor cu încărcături mai mari și o frecvență de zbor sporită, depășind limitările sistemelor tradiționale de tip „ski-jump” utilizate pe celelalte două portavioane, Liaoning și Shandong.

Nava este capabilă să opereze cele mai noi aeronave chineze, inclusiv vânătorul invizibil J-35, avionul greu J-15T și avionul de avertizare timpurie KJ-600, menționate de postul de televiziune CCTV.

Deși marina chineză a devenit deja cea mai mare din lume în ceea ce privește numărul de nave, Statele Unite rămân net superioare tehnologic, cu 11 portavioane nucleare active. Totuși, Beijingul își propune să finalizeze procesul de „modernizare militară de bază” până în 2035 și să transforme armata chineză într-o forță „de clasă mondială” până în 2049, când se va marca un secol de la instaurarea regimului comunist.

Experții internaționali avertizează că noul portavion ar putea juca un rol esențial în eventuale operațiuni asupra Taiwanului, insula democratică pe care Beijingul o revendică. Țările din regiune, în special Japonia, privesc cu îngrijorare creșterea rapidă a capacităților militare chineze. „China își extinde forțele armate într-un ritm alarmant, fără transparență suficientă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, promițând că Tokyo va răspunde „calm, dar ferm” la orice provocare.

„Fujian”, lansat în 2022 și testat pe mare în 2024, este al doilea portavion din lume care utilizează o catapultă electromagnetică, după americanul USS Gerald R. Ford. Totuși, spre deosebire de rivalii americani, „Fujian” este convențional propulsat, nu nuclear, având o autonomie estimată la aproximativ 10.000 de mile marine.

