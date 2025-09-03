Președintele Xi Jinping va fi flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, lideri izolați în Occident, din cauza invaziei ruse în Ucraina

China organizează miercuri, la Beijing, o paradă militară fără precedent, menită să transmită un mesaj dublu: forță militară de temut și ambiția de a remodela echilibrul geopolitic global. Evenimentul marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

Președintele Xi Jinping va fi flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, lideri izolați în Occident din cauza invaziei ruse în Ucraina și a programului nuclear nord-coreean, într-o demonstrație simbolică a solidarității împotriva „hegemoniei” americane. În contrast, majoritatea liderilor occidentali au ales să nu participe.

Spectacolul denumit „Ziua Victoriei” va aduce în Piața Tiananmen peste 50.000 de spectatori și va include zboruri demonstrative, defilarea Armatei Populare de Eliberare și prezentarea celor mai noi arme, de la rachete hipersonice și drone autonome, până la tancuri de ultimă generație. Străzile și școlile din Capitală au fost închise pentru o ceremonie pregătită minuțios timp de săptămâni.

Xi va sublinia, potrivit presei de stat, că victoria din 1945 a deschis drumul „renașterii națiunii chineze” și că actualul context global cere o nouă ordine, una care să limiteze dominația americană. Declarațiile vin după ce, recent, liderul chinez a cerut unitate împotriva „politicii celui mai puternic”, o referire directă la Washington și la războaiele comerciale declanșate de administrația Trump.

Putin a folosit deja vizita pentru a consolida cooperarea energetică cu Beijingul, iar pentru Kim Jong Un, acesta este primul eveniment multilateral major la care participă, fiind și prima apariție a unui lider nord-coreean la o paradă militară chineză după șase decenii.

Pentru Xi, însă, miza centrală este consolidarea imaginii de lider incontestabil, sprijinit de armată și capabil să proiecteze China ca alternativă la vechea ordine internațională dominată de Statele Unite.

