China investighează nouă oficiali militari de rang înalt pentru corupție

China a anunțat vineri că a lansat anchete de corupție împotriva celui de-al doilea om din fruntea armatei și a altor opt oficiali militari de rang înalt, marcând o nouă etapă în campania președintelui Xi Jinping de eradicare a corupției din instituțiile statului, notează AFP.

Mai mulți oficiali, cercetați pentru corupție

He Weidong, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale (CMC), se numără printre cei nouă oficiali excluși din armată pentru că ar fi „încălcat grav disciplina”, potrivit unui comunicat publicat online de purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Zhang Xiaogang.

Absența publică a lui He din martie alimentase deja speculațiile privind o posibilă anchetă, însă aceasta nu fusese confirmată oficial până acum. Printre cei vizați se află și Miao Hua, fostul șef al departamentului politic al armatei, care a fost oficial eliberat din funcție, potrivit rapoartelor mass-mediei de stat din iunie.

Opt dintre cei anchetați au fost, de asemenea, excluși din Partidul Comunist Chinez, după ce anterior fuseseră membri ai prestigiosului Comitet Central, a precizat Zhang.

Sancționarea severă a lui He Weidong, Miao Hua și a celorlalți demonstrează încă o dată hotărârea neclintită a Comitetului Central al Partidului și a Comisiei Militare Centrale de a continua lupta împotriva corupției, a declarat purtătorul de cuvânt.

De la preluarea puterii, în urmă cu peste un deceniu, Xi Jinping a transformat lupta împotriva corupției într-un pilon central al guvernării sale, numind fenomenul „cea mai mare amenințare” la adresa Partidului Comunist. Deși susținătorii săi afirmă că această campanie promovează integritatea și disciplina, criticii o consideră și un instrument politic folosit pentru eliminarea rivalilor din interiorul partidului.

Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de reuniunea „plenumului al patrulea” al Partidului Comunist, programată pentru luni, în cadrul căreia urmează să fie stabilite direcțiile economice majore pentru perioada de dezvoltare până în 2030.

