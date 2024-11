În perioada următoare, vor fi deschise piețele din Tunisia și Kuweit pentru exportul de animale, anunță ANSVSA

Una dintre destinațiile importante în care țara noastră încearcă să pătrundă cu cât mai multă marfă este China. Potrivit președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, China este interesată să cumpere din România atât lucernă, cât și piei de bovine.

”Cu China am deschis pentru prima dată exportul cu lapte și produse lactate ovine și bovine, precum și produse de acvacultură. Suntem în discuții avansate cu China pentru că sunt interesați și de lucernă și de piei de bovină, plus material seminal. Este o piață pe care am deschis-o și încercăm să pătrundem cu cât mai multe produse în ea”, a precizat Alexandru Bociu pentru Agro TV. Totodată, ANSVSA poartă discuții și cu alte state pentru a deschide cât mai multe piețe de export.

Alexandru Bociu a mai precizat că urmează să fie deschise piețele din Tunisia și Kuweit pentru exportul de animale, iar alte delegații urmează să fie trimise în Maroc, Arabia Saudită și Iordania, pentru a consolida relațiile de export, în contextul problemelor legate de pesta micilor rumegătoare.

România are și o noutate în exportul de grâu. În anul comercial 2024/2025, va livra, în premieră, pe piața din Camerun. Din iulie până acum, România a exportat 169.343 de tone de grâu către această piață, în valoare totală de 36 milioane de euro, conform datelor Comisiei Europene.