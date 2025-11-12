China alimentează ‘masiv’ efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei ‘a mers atât de departe’, încât această țară ‘finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei’ în Ucraina.

‘Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanțare prin alte mijloace, însă China o face deliberat’, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din țările nordice, la Helsinki.

New Delhi contribuie la bugetul Rusiei prin achiziționarea de petrol rus. Însă, potrivit lui Hakkanen, Beijingul ‘furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare și organizează exerciții militare comune și alte activități de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific și regiunile europene’. O provocare importantă pentru Alianța Atlantică, potrivit lui, dar pe care ea ar trebui să o poată depăși.

Țările nordice vor să ajungă la o triplare a producției lor de muniții

În consecință, țările nordice își întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele amenințări, susținând totodată capacitățile NATO pe Flancul Nordic, a continuat ministrul finlandez.

„Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene nordice ca o forță unificată”, a precizat Hakkanen.

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia și Danemarca preconizează o triplare a producției lor de muniții și dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda, care împarte cu Rusia o frontieră de 1.340 de km, a pus capăt deceniilor de nealiniere în materie militară, aderând la NATO în 2023, la un an după ce Rusia a invadat Ucraina.

