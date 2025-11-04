China condamnă la moarte cinci persoane implicate în construirea și administrarea unor centre de fraudă în regiunile fără lege din Myanmar

Autoritățile chineze au anunțat marți sentințe severe pentru un grup de cetățeni implicați în organizarea unei rețele criminale violente în regiunea Kokang din Myanmar, cunoscută pentru activități ilegale și lipsă de control guvernamental. Cinci persoane au fost condamnate la moarte pentru rolul lor în construcția și administrarea a 41 de complexe folosite pentru escrocherii online, prostituție forțată, crimă și alte activități criminale.

Potrivit agenției Xinhua, sentințele au fost pronunțate de un tribunal din orașul chinez Shenzhen, după ce investigațiile au arătat că activitățile rețelei au dus la moartea a șase cetățeni chinezi, la sinuciderea unui altul și la rănirea mai multor persoane. În plus față de escrocherii cibernetice, centrele respective au servit drept baze pentru rețele de trafic uman, jocuri de noroc ilegale și traversări de frontieră clandestine.

Reacție globală la o industrie în plină expansiune

Pe lângă cei cinci condamnați la moarte, alte două persoane au primit aceeași pedeapsă, dar cu un termen de amânare de doi ani — o decizie care adesea se transformă în închisoare pe viață. Alți cinci acuzați au fost condamnați la detenție pe viață, iar încă nouă au primit pedepse cuprinse între trei și 20 de ani.

Acesta este al doilea caz notabil din septembrie încoace, când o altă instanță chineză a condamnat la moarte 16 membri ai unei grupări de familie cu activități similare în Kokang.

La nivel global, fenomenul acestor „fabrici de fraudă” a devenit o problemă majoră. Organizația Națiunilor Unite estimează că rețelele de escrocherie online din Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și alte regiuni generează anual zeci de miliarde de dolari, exploatând mii de persoane recrutate prin promisiuni false sau trafic de persoane.

În Myanmar, unde războiul civil declanșat în 2021 a creat zone fără lege, aceste centre ilegale de operațiuni digitale s-au dezvoltat rapid, atrăgând lucrători din China, Thailanda, India și alte țări. Unul dintre cele mai cunoscute astfel de locuri este KK Park, un complex vast supus unor raiduri în octombrie, care au determinat sute de persoane să fugă în Thailanda.

Ofensivă internațională împotriva escrocheriilor digitale

Țările din Asia de Sud-Est, alături de China, au intensificat cooperarea pentru a combate fenomenul. Peste 1.500 de persoane din 28 de țări au fost identificate doar în urma raidurilor la KK Park, iar guverne precum cel al Indiei își repatriază cetățenii prin acțiuni de urgență.

