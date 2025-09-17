De către

China a ordonat celor mai mari companii de tehnologie să oprească achizițiile de cipuri de inteligență artificială de la Nvidia și să anuleze comenzile deja plasate, potrivit unor surse citate de Reuters.

Decizia marchează o nouă etapă în strategia Beijingului de a reduce dependența de tehnologia americană.

Instrucțiunile au venit din partea Administrației Spațiului Cibernetic din China (CAC) și se aplică unor companii precum ByteDance și Alibaba.

Acestea au primit ordin să întrerupă testarea și achizițiile pentru modelul RTX Pro 6000D, o versiune avansată a cipurilor AI destinate pieței chineze.

Noua măsură este mai strictă decât recomandările anterioare, care vizau cipul H20, proiectat pentru a respecta restricțiile de export impuse de Washington.

Impact pe bursă și noi tensiuni comerciale

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 1% în tranzacțiile pre-market, semn al temerilor investitorilor legate de posibile pierderi de vânzări.

Decizia Beijingului vine la scurt timp după ce China a acuzat oficial Nvidia de încălcarea legislației anti-monopol, intensificând confruntarea tehnologică dintre cele două mari economii ale lumii.

Nvidia, lider global în producția de cipuri pentru inteligență artificială, obține o parte semnificativă din venituri din piața chineză.

Limitarea accesului la clienți-cheie precum ByteDance și Alibaba ar putea afecta creșterea pe termen scurt și amplifica volatilitatea acțiunilor companiei.

Beijing accelerează sprijinul pentru producătorii locali

Pe termen lung, interdicția transmite un semnal clar despre strategia Chinei: susținerea furnizorilor locali de semiconductori și reducerea influenței americane în sectorul tehnologic.

Analiștii avertizează că tensiunile comerciale dintre SUA și China s-ar putea extinde și în alte domenii strategice, cu implicații globale majore.

