China avertizează Mexicul în privința taxelor auto și amenință cu represalii comerciale

China a transmis un avertisment ferm Mexicului după ce autoritățile de la Ciudad de México au anunțat intenția de a majora tarifele pentru automobilele produse în Asia, în special cele din China, de la 20% la 50%. Ministerul Comerțului de la Beijing a cerut Mexicului „să fie extrem de prudent și să se gândească de două ori înainte de a acționa”, subliniind că relațiile comerciale bilaterale ar putea fi grav afectate.

Contre între China și Mexic

Planul, confirmat de ministrul economiei Marcelo Ebrard, face parte din proiectul de buget federal și ar urma să intre în vigoare la 30 de zile după aprobarea de către Congres. Conform estimărilor, măsura ar influența importuri de peste 52 de miliarde de dolari.

În replică, Beijingul a avertizat că va lua „măsuri necesare pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”. Oficialii chinezi au mai acuzat Washingtonul de „abuz de tarife”, atrăgând atenția că Mexicul nu ar trebui să sacrifice propriile relații economice pentru a răspunde presiunilor americane.

CITEȘTE ȘI – Salariul mediu brut și net în iulie 2025: ușoară scădere față de iunie

Mexicul beneficiază de acordul comercial USMCA, care facilitează comerțul liber cu SUA și Canada, însă obligă ca o parte mai mare din componentele vehiculelor să fie produse în regiune. Industria auto reprezintă cel mai mare angajator din țară, iar în ultimii doi ani companiile chineze din sector au anunțat investiții de peste 7 miliarde de dolari în Mexic.

Specialiștii spun că noile taxe nu ar elimina complet atractivitatea mașinilor chinezești, care concurează mai ales cu brandurile asiatice, și nu direct cu mărcile occidentale. Totuși, decizia Mexicului riscă să tensioneze una dintre cele mai importante relații comerciale din regiune.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.