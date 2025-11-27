5.8 C
China amenință Japonia: Va plăti un „preț dureros" dacă întrece măsura în privința Taiwanului

China amenință Japonia: Va plăti un „preț dureros” dacă întrece măsura în privința Taiwanului

china japonia
Ministerul Apărării din China a transmis joi că Japonia va trebui să plătească un ‘preț dureros’ dacă întrece măsura în privința Taiwanului, ca răspuns la planurile japoneze de a desfășura rachete pe o insulă aflată la aproximativ 100 km de coasta Taiwanului, relatează Reuters.

Remarcile vin în contextul celei mai grave crize diplomatice din ultimii ani, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat luna aceasta că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

Duminică, ministrul apărării nipon, Shinjiro Koizumi, a declarat că planurile ‘avansează constant’ pentru desfășurarea unei unități de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune la o bază militară de pe Yonaguni, o insulă aflată la aproximativ 110 km de coasta de est a Taiwanului.

China respinge orice amestec al Japoniei în Taiwan

Întrebat despre desfășurarea trupelor, pe care Ministerul de Externe al Chinei a criticat-o deja, Ministerul Apărării de la Beijing a declarat că modul de ‘rezolvare a chestiunii Taiwanului’ este o problemă chineză și nu are nicio legătură cu Japonia, care a controlat Taiwanul din 1895 până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în 1945.

‘Nu numai că Japonia nu a reușit să reflecteze profund asupra crimelor sale grave de agresiune și dominație colonială în Taiwan, dar, în schimb, sfidând opinia mondială, a întreținut iluzia unei intervenții militare în Strâmtoarea Taiwan’, a declarat purtătorul de cuvânt Jiang Bin la o conferință de presă regulată.

‘Armata Populară de Eliberare are capacități puternice și mijloace fiabile de a învinge orice inamic invadator. Dacă partea japoneză îndrăznește să treacă linia chiar și cu jumătate de pas și să-și creeze probleme, va plăti inevitabil un preț dureros’, a adăugat el.

Guvernul ales democratic al Taiwanului respinge revendicările teritoriale ale Beijingului, spunând că numai poporul insulei își poate decide viitorul.

