China se pregătește să tripleze producția de procesoare AI până în 2026, ca răspuns la cererea uriașă din partea companiilor locale precum DeepSeek, care urmăresc să recupereze terenul pierdut în fața rivalilor occidentali, informează Financial Times.

Una dintre noile fabrici dedicate exclusiv procesoarelor AI dezvoltate de Huawei ar putea începe producția la finalul acestui an, iar alte două sunt programate să devină operaționale în 2026, potrivit surselor din industrie.

Deși aceste unități par destinate în special pentru Huawei, proprietarii reali ai fabricilor rămân neclarificați, iar oficial, gigantul chinez neagă planurile de a-și construi linii proprii de producție.

Surse din industrie estimează că, odată ce fabricile vor funcționa la capacitate maximă, producția de cipuri AI ar putea depăși nivelul actual al Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), liderul chinez în domeniu.

SMIC și oportunități pentru jucătorii mai mici

SMIC intenționează să-și dubleze capacitatea pentru cipurile de 7 nanometri în 2026, acestea fiind cele mai avansate procesoare fabricate la scară largă în China, iar Huawei rămâne principalul client.

Expansiunea oferă oportunități și pentru companii mai mici precum Cambricon, MetaX și Biren, care ar urma să beneficieze de o alocare mai mare de cipuri SMIC, în contextul restricțiilor impuse de Washington asupra exporturilor de procesoare performante către Beijing.

„Problema capacității interne va fi rezolvată foarte curând, mai ales cu toate noile linii care intră în producție anul viitor”, a declarat un executiv al unui producător chinez de semiconductori.

Accelerarea dezvoltării cipurilor de nouă generație

În paralel, companiile chineze dezvoltă cipuri AI compatibile cu standardul promovat de DeepSeek, startup-ul care domină piața locală. Modelele DeepSeek folosesc deja formatul FP8, pregătit pentru următoarea generație de cipuri interne, fără a fi dezvăluit însă furnizorul.

Anunțul a avut un impact imediat pe bursă, acțiunile companiilor precum Cambricon și SMIC înregistrând creșteri semnificative.

