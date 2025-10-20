Economia Chinei a înregistrat o expansiune de 4,8% în trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, depășind estimările analiștilor.

Potrivit Biroului Național de Statistică, rezultatele primelor trei trimestre „au pus o bază solidă” pentru atingerea țintei anuale a Chinei de creștere de aproximativ 5%.

Surpriza pozitivă vine în principal din partea exporturilor, care au compensat încetinirea consumului intern, cea mai lentă din ultimele 12 luni.

Sectorul industrial a surprins analiștii cu o creștere de 6,5% în septembrie, confirmând că manufactura rămâne motorul principal al redresării economice.

Economistul Ning Zhang de la UBS Group comentează: „Concluzia este clară: creșterea economică încetinește, dar există o divergență uriașă între sectoare.”

Semne de îngrijorare: consum și investiții

În pofida cifrelor pozitive, datele indică și zone de vulnerabilitate: vânzările cu amănuntul cresc cel mai lent din noiembrie, iar investițiile fixe înregistrează prima contracție de la începutul pandemiei, în 2020.

Noile măsuri fiscale adoptate recent ar putea reduce presiunea asupra guvernului de a lansa stimulente suplimentare, iar economiștii de la Standard Chartered anticipează chiar o întârziere a reducerii dobânzii de politică monetară prevăzută inițial pentru acest an.

Context internațional și impact pe piețe

Datele vin într-un moment important pentru națiune: liderii Partidului Comunist se reunesc la Beijing pentru al patrulea plen al Comitetului Central, unde vor fi stabilite planurile economice pentru următorii cinci ani.

Pe plan extern, relațiile sino-americane rămân în prim-plan. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, urmează să se întâlnească cu vicepremierul chinez He Lifeng, pregătind discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în timp ce președintele american a menționat drept priorități „pământurile rare, fentanilul și soia”.

Piețele au reacționat pozitiv: indicele CSI 300 a urcat cu până la 1,3%, iar acțiunile chineze listate la Hong Kong au crescut cu 2,5% la jumătatea zilei, susținute și de semnalele venite din partea lui Trump privind o posibilă detensionare a relațiilor dintre SUA și China.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.