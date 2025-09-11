Chelsea, lovită de un val de acuzații! Clubul londonez riscă depunctare după 74 de capete de acuzare

Investigația FA vizează plăți către agenți și încălcări privind deținerea terță de jucători.

Chelsea FC se confruntă cu un nou scandal major, după ce Federația Engleză de Fotbal (FA) a anunțat că a formulat nu mai puțin de 74 de capete de acuzare împotriva clubului. Acestea privesc nereguli în raportarea financiară, plăți către agenți și încălcări legate de deținerea terță de jucători, fapte care s-ar fi produs între 2009 și 2022, în special în perioada 2010–2016.

FA a transmis că londonezii au la dispoziție până pe 19 septembrie 2025 pentru a formula un răspuns oficial.

Într-un comunicat, Federația a precizat: „Federația Engleză de Fotbal a acuzat astăzi Chelsea FC de încălcarea Regulamentelor J1 și C2 din Regulamentul FA privind agenții de fotbal, Regulamentelor A2 și A3 din Regulamentul FA privind colaborarea cu intermediari, precum și Regulamentelor A1 și B3 din Regulamentul FA privind investițiile terțe în jucători. În total, au fost formulate 74 de acuzații împotriva clubului Chelsea FC”.

Autodenunț și colaborare cu autoritățile

Clubul londonez a recunoscut că problemele au fost descoperite în 2022, în timpul procesului de vânzare către consorțiul condus de Todd Boehly, și că a sesizat imediat forurile competente.

„Chelsea FC are plăcerea să confirme că dialogul cu FA privind chestiuni pe care clubul le-a autodenunțat se apropie acum de o concluzie. (…) Imediat după finalizarea achiziției, clubul a raportat aceste aspecte tuturor autorităților competente, inclusiv Federației Engleze de Fotbal”, se arată în declarația oficială a clubului.

Totodată, conducerea actuală a subliniat transparența de care a dat dovadă, oferind acces complet la documente și date istorice, și a mulțumit Federației pentru modul în care a gestionat cazul: „Clubul a demonstrat un nivel fără precedent de transparență pe parcursul acestui proces, inclusiv prin acordarea accesului complet la documentele și datele istorice ale clubului. Vom continua să colaborăm cu FA pentru a încheia acest caz cât mai repede posibil”.

De asemenea, Chelsea a transmis un mesaj de mulțumire: „Dorim să consemnăm recunoștința noastră față de FA pentru modul de implicare în acest caz complex, care se concentrează pe chestiuni petrecute în urmă cu mai bine de un deceniu”.

Moștenirea erei Abramovich

Roman Abramovich a cumpărat Chelsea în 2003, cu 140 de milioane de lire sterline, și a condus clubul într-o perioadă de succes fără precedent, cu cinci titluri de Premier League și două trofee Champions League. Totuși, modul în care au fost finanțate unele transferuri și plăți din acea perioadă ridică acum suspiciuni.

În 2023, documente scurse în presă au arătat că gruparea londoneză ar fi folosit conturi offshore legate de Abramovich pentru a efectua plăți în valoare de zeci de milioane de lire, unele dintre ele considerate „secrete” și susceptibile de a încălca regulile fair-play-ului financiar și de contabilitate.

Anterior, Chelsea fusese deja amendată de UEFA cu 8,6 milioane de euro pentru „informații financiare incomplete” furnizate între 2012 și 2019.

Dacă se confirmă acuzațiile actuale, clubul riscă amenzi substanțiale, interdicții pe piața transferurilor sau chiar o depunctare în Premier League.

