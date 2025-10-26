Companiile interesate trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri de cel puțin 10,7 milioane de lei, pentru perioada 2022–2024

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță o nouă investiție majoră în infrastructura feroviară de nord a țării: până la 50,3 milioane de lei vor fi alocați pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe tronsonul Dărmănești – Vicșani – Frontieră, parte din rețeaua strategică europeană TEN-T. Proiectul, care vizează lotul al doilea al acestei linii, a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Traseul Dărmănești–Vicșani–Frontieră reprezintă un punct-cheie pentru transportul feroviar internațional, conectând România la rutele europene Rin–Dunăre și Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee. Linia asigură tranzitul mărfurilor și al pasagerilor spre și dinspre Republica Moldova, Ucraina și alte state din nord-estul continentului. Printre obiectivele incluse în proiect se numără și reabilitarea podului feroviar peste râul Suceava, situat în stația Dornești, pe direcția Dornești–Rădăuți.

Contractul are o valoare estimată între 42,4 și 50,3 milioane de lei, iar durata totală de implementare este de 80 de luni. Finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, la care se adaugă contribuții de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și din surse proprii ale CFR SA.

Companiile interesate trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri de cel puțin 10,7 milioane de lei, pentru perioada 2022–2024. Procedura de atribuire va fi una de licitație deschisă, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 decembrie 2025, ora 15:00.

Prin acest proiect, CFR își propune să îmbunătățească siguranța, viteza și capacitatea transportului, pe una dintre principalele legături feroviare cu zona de frontieră de nord, consolidând astfel rolul României ca hub logistic și de tranzit în regiune.

