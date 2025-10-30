CFR Cluj pregătește vânzarea lui Louis Munteanu! Iuliu Mureșan confirmă interesul FCSB: „Pe o sumă corespunzătoare, pleacă oriunde”

Președintele ardelenilor a vorbit despre politica de transferuri și salariile vedetelor din Gruia, după numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.

CFR Cluj traversează o perioadă dificilă în Superligă, aflată pe locul 13 după 14 etape, însă conducerea clubului pare să-și fi stabilit clar strategia pentru iarnă. Iuliu Mureșan (71 de ani), noul președinte al clubului, a anunțat că formația din Gruia va continua politica de a forma și revinde jucători, iar Louis Munteanu este cel mai curtat fotbalist din lot.

„Aici, unde stăm noi, e și Rapidul, în cantonament. Cinci-șase jucători de la CFR joacă titulari: toată apărarea, plus Bolgado, Keita, închizătorul și Petrila, care sunt cedați de CFR Rapidului. Înseamnă că jucătorii au fost aleși bine, clubul a făcut profit de pe urma lor și a asigurat bugetul. Această politică o să o avem și de acum înainte. Și avem jucători interesanți care pot fi vânduți la iarnă”, a declarat Mureșan la Digi Sport.

Mureșan confirmă: Louis Munteanu poate ajunge și la FCSB

Președintele CFR-ului a vorbit deschis despre posibilitatea ca Louis Munteanu (21 de ani) să fie transferat la o rivală din campionat, inclusiv la FCSB, dacă oferta va fi potrivită.

„Pentru Louis Munteanu au fost discuții și era foarte aproape să fie transferat, fiind un jucător valoros. Noi am dat cel mai bun număr nouă din campionat, pe Bîrligea, la FCSB. Louis nu e număr nouă, e un jucător creativ și se demarcă cu ușurință. Sigur că a intrat în atenția multor cluburi de afară, iar multe dintre acestea îl urmăresc.”

Gigi Becali a confirmat la rândul său că ar fi dispus să ofere 4,5 milioane de euro pentru atacant, în timp ce Mureșan a lăsat de înțeles că orice club îl poate achiziționa dacă oferă suma corectă.

„Toată lumea e interesată de jucători buni, deci nu e nicio problemă. Sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Nu avem politica de a nu da la echipele concurente.”

Conform transfermarkt.com, Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro. În sezonul trecut, atacantul a marcat 25 de goluri în 42 de meciuri, însă în actuala stagiune a înscris doar 2 goluri în 14 partide.

„Nu are nimeni salariu de un milion de euro”

Oficialul CFR-ului a clarificat și zvonurile legate de salariile jucătorilor străini aduși în această vară.

„Cu salariile nu e așa cum s-a spus. Nu are nimeni salariu de un milion, nici de 500.000 la CFR. Slimani a venit pe o sumă mai mică decât mulți jucători români, pentru că îl interesa să reintre în formă, să joace la națională și e un jucător foarte serios, de mare caracter.”

Mureșan a explicat și de ce unii dintre fotbaliștii cu experiență internațională, precum Slimani, Marcus Coco sau Kurt Zouma, nu au confirmat încă în Gruia:

„Au revenit nepregătiți toți, după ce n-au jucat câteva luni, și unii după accidentări grave. Coco a jucat, era cel mai bine fizic dintre toți cei care au venit, și s-a accidentat. Nu e grav, după meciul cu Dinamo va putea să revină. Slimani e în creștere, e un exemplu pentru ceilalți jucători. Cu Zouma mai avem niște probleme, ca urmare a nepregătirii și a unei accidentări serioase pe care a avut-o. Încercăm să-l punem pe picioare și pe el.”

