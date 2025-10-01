CFR Cluj mai pregătește un transfer bombă! Varga vrea să aducă un alt câștigător de Liga Campionilor

De către
Dragos Soneriu
-
0
16
chelsea v tottenham hotspur pre season friendly
LONDON, ENGLAND - AUGUST 04: Hakim Ziyech of Chelsea celebrates with teammates Antonio Rudiger, Mateo Kovacic and Kurt Zouma after scoring his sides second goal during the Pre Season Friendly between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge on August 04, 2021 in London, England. (Photo by Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Patronul din Gruia vrea să dea marea lovitură pe piața jucătorilor liberi de contract.

CFR Cluj nu se oprește din campania spectaculoasă de transferuri începută în această toamnă. După ce i-a convins pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco să îmbrace tricoul alb-vișiniu, Neluțu Varga lucrează la aducerea unui alt nume uriaș în fotbalul mondial: Hakim Ziyech.

Potrivit Prosport, mijlocașul ofensiv marocan de 32 de ani, liber de contract după despărțirea de Al-Duhail (Qatar), a primit o ofertă oficială din partea ardelenilor. Negocierile sunt intermediat de Mikael Silvestre, fost fundaș la Manchester United și apropiat al patronului din Gruia.

Un CV de lux: Ajax, Chelsea și Galatasaray

Ziyech are un palmares impresionant. A fost desemnat cel mai bun jucător din Olanda în perioada petrecută la Ajax, unde a câștigat două titluri de campion. În 2020, Chelsea l-a transferat pentru 40 de milioane de euro, iar la Londra a bifat 107 meciuri, cu 14 goluri și 13 pase decisive.

Momentul de glorie a venit în 2021, când a cucerit Champions League alături de londonezi. În acea echipă se afla și Kurt Zouma, actual jucător al CFR-ului, care ar fi făcut lobby pentru cooptarea lui Ziyech.

Ulterior, mijlocașul marocan a evoluat pentru Galatasaray, unde a câștigat două titluri de campion, marcând 8 goluri în 34 de meciuri.

Star al naționalei Marocului

Pentru naționala Marocului, Ziyech are 65 de selecții și 25 de goluri. A fost una dintre vedetele echipei care a scris istorie la Mondialul din 2022, reușind să ajungă până în semifinale și să dispute finala mică.

Din informațiile citate, Hakim Ziyech a cerut câteva zile pentru a analiza propunerea făcută de CFR Cluj, alături de familie.

Dacă va accepta, mijlocașul ofensiv s-ar alătura unei echipe remodelate spectaculos de Neluțu Varga și ar deveni cel mai important transfer realizat vreodată în Superliga României.

