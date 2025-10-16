CFR Cluj, în pericol să piardă licența UEFA din cauza datoriilor către jucători

CFR Cluj se confruntă cu un nou scandal financiar care ar putea avea consecințe grave asupra viitorului european al echipei. Clubul din Gruia nu a reușit să achite la termen restanțele salariale către jucători, termenul-limită impus de UEFA fiind miezul nopții de miercuri, 15 octombrie.

Surse apropiate vestiarului confirmă că niciun fotbalist nu a primit sumele promise, deși mulți dintre ei au așteptat până în ultimul moment viramentele. Conform regulamentului UEFA, echipele participante la competițiile europene sunt monitorizate financiar de două ori pe parcursul unui sezon. Cluburile care nu respectă termenele de plată pot fi amendate sau chiar pierde dreptul de a obține licența pentru cupele europene.

Precedent periculos și bilanț fragil

Nu este prima dată când CFR Cluj riscă sancțiuni din partea forului european. În 2023, clubul a evitat la limită excluderea din Europa, dar a fost amendat cu 250.000 de euro pentru întârzieri salariale similare.

Deși în bilanțul fiscal pe 2024 gruparea din Gruia a raportat pentru prima dată profit după patru ani de pierderi, datoriile totale depășesc 30 de milioane de euro. Patronul Ioan Varga, omul care a susținut financiar clubul prin împrumuturi repetate, a recunoscut anterior că menținerea echipei în prim-planul fotbalului românesc a presupus eforturi uriașe.

