CFR Cluj, în cădere liberă! Camora, în lacrimi după eșecul cu Farul: „La anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața”

Farul s-a impus cu 2-0 în Gruia, iar campioana din 2022 trăiește cel mai slab moment al ultimului deceniu.

CFR Cluj continuă să se afunde într-o criză profundă. Echipa din Gruia a pierdut din nou pe teren propriu, 0-2 cu Farul Constanța, în etapa a 14-a din SuperLigă, și a coborât până pe locul 13, poziție care duce la barajul pentru menținerea în prima ligă.

Golurile echipei lui Gheorghe Hagi au venit rapid, în prima jumătate de oră. Valentin Ișfan a deschis scorul în minutul 11, iar Grigoryan a dublat avantajul în minutul 18, profitând de greșelile defensive ale gazdelor. Deși CFR a încercat să revină în repriza secundă, prestația lentă și lipsită de claritate din fața porții a consfințit un nou eșec dureros.

Pentru ardeleni, aceasta este a treia înfrângere pe teren propriu din actualul sezon, iar atmosfera din vestiar este una tensionată. În schimb, Farul a obținut o victorie importantă, urcând pe locul 7, la egalitate cu Oțelul Galați, echipa aflată pe ultima poziție de play-off.

Camora, mesaj sfâșietor: „Îmi e rușine. Nu am mai trăit așa ceva”

La finalul partidei, căpitanul Mario Camora a vorbit cu lacrimi în ochi despre situația echipei. Fundașul portughez, aflat la CFR de peste un deceniu, a recunoscut că se simte rușinat și că echipa riscă retrogradarea dacă nu reacționează urgent.

„Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. A fost greu. O înfrângere foarte grea. În prima repriză nici n-am jucat, n-am făcut nici măcar pressing. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos!”, a spus căpitanul.

„Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Mister a vorbit cu noi, ne-a arătat tot, a făcut tot ce a depins de el. Îmi e rușine. Nu am avut momente din astea de când sunt la CFR. Sunt cele mai grele momente. Fanii au dreptate, noi degeaba ne cerem scuze, ei vor să vadă victorii. E cel mai dureros moment de când sunt la CFR Cluj. Iubesc acest club, dar dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața”, a adăugat Mario Camora, la Prima Sport.

CFR, fără reacție și fără puncte

Deși antrenorul Ovidiu Hoban a încercat să schimbe atitudinea jucătorilor, efectele nu s-au văzut pe teren. „Mister a făcut tot ce a depins de el, jucătorii păreau motivați până la startul meciului”, a explicat Camora.

Pentru clubul care domina fotbalul românesc în urmă cu doar doi ani, situația devine alarmantă. Cu doar 13 puncte acumulate în 14 etape și o serie de cinci meciuri fără victorie, CFR se află la doar două puncte de retrogradare directă.

